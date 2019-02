Người bảo vệ an toàn không gian mạng quốc gia

Hệ thống xử lý tấn công mạng internet VN được coi là một thành công lớn trong việc đảm bảo an toàn không gian mạng quốc gia , do anh Trần Đăng Khoa (35 tuổi), kỹ sư điện tử - viễn thông, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin - Truyền thông, chủ trì thiết kế, xây dựng. Anh Khoa cho biết đây là hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia nhằm giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm và hỗ trợ xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại VN của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt là đối với các cuộc tấn mạng quy mô lớn, diện rộng, hay các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng.