Người trẻ tất bật kiếm tiền dịp tết

Quách Hải My, sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, dù đang bận rộn ôn thi cuối kỳ nhưng My vẫn sắp xếp để có thể làm thêm . Công việc của My là gia sư môn vật lý, một tuần My dạy từ 2 đến 3 buổi, mỗi buổi từ 1- 2 tiếng, thu nhập hơn 2 triệu/tháng. My chia sẻ quê ở Bạc Liêu mỗi lần về quê phải mất gần 8 tiếng, dịp tết lần này, My về sớm hơn mọi năm nên không lo chuyện phải đặt vé trước. Những ngày này, My dồn sức vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải và để về quê ăn tết.