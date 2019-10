Thưởng thức và chia sẻ: Bàn máy may của mẹ

10 năm về trước, chiếc máy may đó là nguồn sống của gia đình tôi, để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống nhiều khi mẹ tôi phải vất vả may vá. Những bữa cơm vội, những giấc ngủ không đúng giờ để có đồ giao cho khách đúng thời hạn đã diễn ra thường xuyên đối với mẹ tôi.

Không hiện đại bây giờ, chiếc máy may hoạt động được phải dùng sức của đôi chân. Cũng chính vì thế mỗi lần tôi về quê chơi là hay nghe mẹ than phiền khớp chân đau quá hay đại loại vận động có xíu mà cái chân mệt ghê.

Tôi không biết mẹ may đồ cho khách như thế nào, cũng không biết gì về nghề may, nhưng đối với tôi, những bộ đồ tôi mặc đến trường luôn được mẹ chăm sóc tỉ mỉ. Từng đường chỉ may rất ngay ngắn và đều tăm tắp. Có khi tôi thấy mẹ gí cái áo sơ mi vào cận con mắt để may những đường chỉ nhỏ cho cúc áo. Trước khi hoàn thành, mẹ luôn kêu tôi ướm thử vào người xem có ưng ý hay không.