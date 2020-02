Tình yêu thời 4.0: Viết thư tay là 'sến' lắm!

Toàn tâm toàn ý đem đến cảm xúc thật cho nhau mà nhớ nhau cả đời Theo chuyên gia giáo dục Nguyễn Khánh Chi, công tác tại Công ty phát triển giá trị sống TP.HCM, tình yêu vẫn cần mạnh mẽ để song hành cùng sự phát triển của công nghệ thời đại số. Mỗi người trong cuộc cần biết chấp nhận cái gọi là được và mất của sự hiện đại, khi mình cho rằng nó là lẽ đương nhiên thì tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng để đón nhận những yêu thương. Chỉ cần thêm chút xíu gia vị là đủ để giá trị vẫn mãi vẹn nguyên, cho nhau chút tự do, cho nhau thể hiện cái tôi riêng biệt, cho nhau sự tôn trọng dẫu đã là của nhau từ lâu lắm. Thời gian bên nhau cần đầu tư hơn nữa. Đôi khi chỉ vài phút giây ngắn ngủi nhưng toàn tâm toàn ý đem đến cảm xúc thật cho nhau, vậy thôi mà lại nhớ nhau cả đời. “Bạn không thể chỉ muốn nhận mà không biết cho. Bởi cuộc sống này công bằng lắm, bạn chẳng trao cho người khác giá trị thì không lý do gì bạn có quyền mong họ phải trao tặng lại cho bạn. Vậy nên chúng ta cần tập cách cho đúng, chân thành từ đáy lòng thì khi chúng ta nhận lại cũng là những gì đúng đắn, thật tâm từ trái tim”, ông Nguyễn Khánh Chi chia sẻ. “Bạn không thể chỉ muốn nhận mà không biết cho. Bởi cuộc sống này công bằng lắm, bạn chẳng trao cho người khác giá trị thì không lý do gì bạn có quyền mong họ phải trao tặng lại cho bạn. Vậy nên chúng ta cần tập cách cho đúng, chân thành từ đáy lòng thì khi chúng ta nhận lại cũng là những gì đúng đắn, thật tâm từ trái tim”, ông Nguyễn Khánh Chi chia sẻ.