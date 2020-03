Trong mùa dịch Covid-19: Quà của người trẻ

Đà Nẵng: tặng công trình nước sạch Thành đoàn Đà Nẵng vừa bàn giao 2 công trình hệ thống nước sạch tại trường tiểu học số 2 Hòa Liên (xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), tổng kinh phí 50 triệu đồng. Ảnh: Huy Đạt Hệ thống cung cấp nguồn nước sạch nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước và đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh nhà trường (ảnh). Nhân Tháng thanh niên, nhiều cơ sơ đoàn đã tham gia trồng 500 cây phi lao dọc khu vực bờ biển, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt; tiếp tục mô hình “trụ điện nở hoa” ở Q.Thanh Khê, dọn vệ sinh và tuyên truyền phòng chống dịch ở Q.Ngũ Hành Sơn, chiến dịch thu gom pin cũ trên toàn thành phố... Huy Đạt Quảng Nam: lập “xưởng” may khẩu trang Hơn 12.000 khẩu trang, hơn 2.500 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn là món quà do tuổi trẻ Quảng Nam tặng người dân địa phương vào dịp khởi động Tháng thanh niên. Đặc biệt, tại KP.Mỹ Đông, P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ), Thành đoàn Tam Kỳ còn mở “xưởng” may khẩu trang với hơn 10 đoàn viên, thanh niên tham gia, để kịp tạo hàng nghìn chiếc khẩu trang vải 4 lớp mang tặng cho người dân (ảnh). Ảnh: Thành Đạt Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, đánh giá nhiều cơ sở Đoàn đã có cách làm hay, sáng tạo để phòng chống dịch như may khẩu trang, tuyên truyền bằng loa phát thanh và chiết xuất nước dung dịch rửa tay và hiện đang nhân rộng. Mạnh Cường Thừa Thiên - Huế: môi trường trong lành Ngày chủ nhật xanh Anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, cho biết khi có dịch bệnh, phong trào Ngày chủ nhật xanh tại địa phương càng được triển khai với tinh thần cao hơn. Các kế hoạch hành động về Ngày chủ nhật xanh ngoài những tiêu chí về xanh-sạch-sáng như trước, nay được bổ sung nhiều công việc gắn với phòng chống dịch bệnh: tuyên truyền và cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn... Ảnh: Tạ Dương Anh Tuấn Nhiều đoàn viên, thanh niên đã ra quân tuyên truyền, hướng dẫn khai báo sức khỏe, tặng khẩu trang (ảnh)… “Lúc dịch bệnh, vệ sinh môi trường sạch sẽ, môi trường trong lành sẽ góp phần đẩy lùi bệnh tật”, anh Trần Gia Công nói. Bùi Ngọc Long