Tuổi trẻ VN nhớ lời Di chúc theo chân Bác: Người luôn khát vọng chinh phục tri thức

Trong quá trình công tác, tiến sĩ Lưu Hữu Đức đã có rất nhiều thành tích được ghi nhận: 7 năm liên tục nhận bằng khen của T.Ư Đoàn (năm 2012 - 2018); Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, 2014, 2018 do Đảng ủy Bộ Tài chính khen; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016; Thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018 do Thành đoàn Hà Nội khen tặng; Đảng viên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018 do Đảng bộ Bộ Tài chính tặng… Tiến sĩ Lưu Hữu Đức cũng là một đảng viên, nhà khoa học trẻ học tập và làm theo lời Bác năm 2019 sẽ được T.Ư Đoàn tuyên dương trong thời gian tới.