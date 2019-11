Theo anh Kiên, các cấp bộ Đoàn cần chủ động xây dựng các trang Blog, Fanpage... trên mạng xã hội cho từng nhóm bạn trẻ như: học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân...

Rồi chị Lành nêu thực trạng cụ thể ở xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa giáp với nước bạn Campuchia, , trong đó có 2 ấp Bù Tam và Phước Tiến đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung, mức sống và trình độ dân trí của người dân còn thấp. Số hộ nghèo, số hộ cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, các nhu cầu vật chất và tinh thần còn thiếu thốn rất nhiều.

Đại úy Nguyễn Thị Việt Hoài, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng, nêu thực trạng, theo báo cáo của Cục Phòng chống tội phạm xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã có thêm khoảng 100.000 người nghiện ma túy. Trong số đó có 70% số người nghiện dưới 30 tuổi. Số liệu này là sự cảnh báo rất nguy hiểm cho tương lai của thế hệ trẻ.

Từ thực trạng ấy, Đại úy Hoài đưa ra giải pháp: Xây dựng khu dân cư tích cực phòng chống ma túy trong thanh thiếu nhi , với công trình thực tế: “Biển báo an ninh trật tự và Móc khóa đảm bảo an ninh trật tự” - Biển báo và Móc khóa là thông tin điện thoại của cơ quan công an, để người dân gọi khi có sự cố xảy ra. Đây là cầu nối giữa người dân và lực lượng công an, giúp nhân dân nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời giúp lực lượng phòng chống ma túy có thêm kênh kết nối với người dân trong việc nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy”.