Giọng ca nhạc đỏ hàng đầu tiếc thương nhạc sĩ tài năng Đoàn Bổng

Trong sự nghiệp biểu diễn của Anh Thơ, ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em (nhạc: Đoàn Bổng, thơ: Lai Vu) chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, khi thường xuyên được chọn hát trong các live show cá nhân của chị và làm nên những tiết mục song ca được khán giả vô cùng yêu thích khi hát đôi với các nam ca sĩ nổi tiếng: Trọng Tấn, Việt Hoàn, Vũ Thắng Lợi…

Anh Thơ - Việt Hoàn, cặp song ca thể hiện thành công ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em Ảnh: NVCC

"Sông trăng hay sông lụa"

"Suốt một thời gian dài và ngay cả đến bây giờ, đi biểu diễn ở đâu, tôi cũng được yêu cầu hát ca khúc đó. Hẳn vì ca từ và giai điệu của ca khúc quá đẹp, quá tình, mượt mà da diết và tự nhiên như hơi thở. Nó mang chính vẻ đẹp của dòng sông: vừa điệu đà vừa hồn hậu; có lúc lắng lại mênh mang: Sông trăng hay sông lụa/Nong kén vàng như lúa/Tròn vành một góc trời… lại cũng có lúc vút lên, bung tỏa ở đoạn cao trào: Sóng xanh như mắt trẻ/Sao giống nhau đến thế/Tiếng mưa như tiếng tằm ăn… Sông cho anh làm thơ/Về sức gầm của sóng/Về tầm cao chiều rộng/Những thiết kế công trình… Từ ca từ đến giai điệu có sự long lanh lóng lánh như mặt sông khi trăng hay nắng rọi vào…", ca sĩ Anh Thơ xúc động chia sẻ với Thanh Niên.

Dòng sông Đáy (Hà Tây) từng đi vào ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em Ảnh: TL

Anh Thơ cho biết, trong dòng nhạc của chị cũng như nhạc Việt nói chung, không dễ gì tìm được một ca khúc có thể hát song ca, nhất là một ca khúc "tình" được đến như Dòng sông quê anh, dòng sông quê em. "Tôi cứ chờ mãi, nhưng giờ thật khó tìm được những ca khúc thấm đẫm tình yêu quê hương hòa quyện với tình yêu đôi lứa mượt mà, mênh mang và da diết đến thế. Phải nói là rất khó!", chị chia sẻ.

Giọng ca hàng đầu của nhạc đỏ cũng cho biết chị đã từng được gặp nhạc sĩ Đoàn Bổng ở ngoài đời và rất ấn tượng về sự hồn hậu và giản dị, thân tình của nhạc sĩ. "Chú cũng mang vẻ đẹp của một khúc sông quê: chân thành mộc mạc…", chị nói.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng bên tập thơ nhạc của mình Ảnh: T.L

PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng cho biết, đây là một trong những ca khúc được thính giả nghe đài yêu cầu phát đi phát lại rất nhiều lần, đặc biệt là những thính giả của vùng quê lụa Hà Tây. "Bài hát về dòng sông Đà, sông Đáy của vùng đất Hà Tây nhưng theo thời gian cũng đã trở thành 'dòng sông trăng, sông lụa' trong ký ức của người nghe nhạc khắp mọi miền đất nước vì sâu xa, ai cũng có một 'dòng sông tâm tưởng' và một hồn quê lẩn quất trong mình…", ông nói.

Đến ca khúc "mặt trận ca"

Ngoài Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, nhạc sĩ Đoàn Bổng cũng có những ca khúc phổ thơ thành công khác, trong đó có bài thơ Thời gian nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao.

Bên cạnh những ca khúc mang âm hưởng dân ca, ông còn gây bất ngờ ở một mảng màu đối lập khác, đó là những ca khúc mang âm hưởng trầm hùng, hiệu triệu, điển hình là ca khúc Bài ca Mặt trận Tổ quốc, được chọn làm bài hát truyền thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường được gọi là "Mặt trận ca".

Nhạc sĩ Đoàn Bổng sinh năm 1943 tại Hà Nội, nguyên là Trưởng phòng Ca nhạc Đài Truyền hình Việt Nam (cho đến khi nghỉ hưu). Ông tạ thế sáng 4.1, thọ 83 tuổi, để lại một gia tài nghệ thuật với hơn 300 ca khúc cùng 5 tập thơ nhạc, chủ yếu về đề tài quê hương, đất nước và Bác Hồ. Năm 2023, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho những đóng góp nhiệt thành của một nhạc sĩ rất chăm đi thực tế và nồng nhiệt thu nhận vào mình những đổi thay của thời cuộc, những cuộc chuyển mình của đất nước, quê hương.

Câu thơ nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao mà ông từng phổ nhạc: Riêng những câu thơ còn xanh/Riêng những bài hát còn xanh/Và đôi mắt em như hai giếng nước… (Đoàn Bổng thêm vào 3 chữ "còn trong xanh") cũng chính là lời tiễn biệt một người hiền của những "bài hát còn xanh".