Giữ 160 vé dãy 88888 không bán, xổ số miền Nam đại lý bất ngờ… trúng hết

Câu chuyện thú vị về xổ số miền Nam trên vừa được đại lý vé số ở Tây Ninh chia sẻ đang khiến nhiều cư dân mạng quan tâm những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, 160 tờ vé có dãy số cuối 88888 bất ngờ trúng xổ số Bình Dương ngày 13 tháng 2. Những tờ vé này trúng giải tám, tổng trị giá 16 triệu đồng. Trước đó, phía đại lý thông báo sẽ giữ lại những vé này, không bán.

Người chơi xổ số bày tỏ sự thích thú với sự xuất hiện những tờ vé số có dãy số đẹp và giống nhau như 88888 trúng xổ số miền Nam. Nhiều người cho rằng đây là lộc trước tết mà đại lý được nhận, dù là giải nào cũng mang lại may mắn vì dãy số trúng quá đẹp.

Mới đây, đại lý vé số Trung Hiếu ở Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 720732 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Vị khách may mắn cũng là người Đồng Nai, liên hệ đổi thưởng và có khoản tiền lớn dịp tết. Người này nhận tiền trúng số cả tiền mặt lẫn chuyển khoản, bất ngờ khi trúng độc đắc. Chúng tôi chúc mừng vị khách vì có niềm vui những ngày cuối năm", đại lý vé số Trung Hiếu cho hay.