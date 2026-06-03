Đáng chú ý, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã duy trì năng suất thuộc nhóm cao nhất ngành cao su Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là những con số về sản lượng, mà còn là câu chuyện về con người, những sáng kiến từ thực tế lao động và nỗ lực giữ chân công nhân trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Giữa sức hút của khu công nghiệp, cao su Tây Ninh giữ chân công nhân thế nào?

Tại các nông trường cao su ở Tây Ninh, nhiều công việc nặng nhọc như cắt cỏ, bón phân hay phun thuốc đã được cơ giới hóa. Nhờ đó, người lao động có thể tập trung vào công việc khai thác mủ, đồng thời giảm đáng kể áp lực về sức khỏe và thời gian làm việc. Đây cũng là yếu tố giúp nhiều lao động nữ tiếp tục gắn bó với nghề.

Không chỉ đầu tư máy móc, công ty còn triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống người lao động, từ bữa ăn giữa ca đến các chế độ phúc lợi và thu nhập ổn định. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành động lực để nhiều công nhân lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề.

Ở đây, có những người công nhân đã dành hàng chục năm gắn bó với vườn cây cao su, trong đó có những cá nhân sở hữu nhiều sáng kiến giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm công sức lao động và vẫn được áp dụng đến ngày nay.

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Từ những đường cạo mủ lúc nửa đêm đến các sáng kiến xuất phát từ thực tế lao động, câu chuyện ở nông trường cao su Tây Ninh cho thấy thành công không chỉ đến từ công nghệ hay quy trình kỹ thuật, mà còn từ việc tạo dựng môi trường làm việc để người lao động yên tâm gắn bó và phát triển lâu dài.