Giúp học sinh thể hiện tình yêu thương

Workshop này là kết quả của sự hợp lực đầy sáng tạo giữa 4 câu lạc bộ (CLB) khoa học - học thuật: Tâm lý, Hóa học, STEM và Bí ẩn sự sống, vừa diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM).

"Em đã không giấu được xúc động…"

Điểm nhấn mở đầu workshop là buổi giao lưu đầy cảm xúc với thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An. Hơn 500 học sinh (HS) không chỉ được giải mã các hình thức tiếp nhận và thể hiện "ngôn ngữ yêu thương" mà còn nhận thức rõ tính thiết thực của việc nuôi dưỡng và thực hành thường xuyên. Chính điều này là cơ sở quan trọng để các em HS rèn luyện sự thấu cảm, thiết lập các mối quan hệ xã hội bền vững và đời sống tinh thần phong phú.

Học sinh giao lưu với thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An ẢNH: KIÊN CƯỜNG

Sức mạnh của thông điệp được nhân lên gấp bội khi thạc sĩ An truyền cảm hứng qua câu chuyện cá nhân đầy nghị lực: hành trình vượt qua nghịch cảnh, tự yêu bản thân và ươm mầm khát vọng.

Gia Anh (HS lớp 10A9) chia sẻ: "Em đã không giấu được xúc động. Bài học em nhận được để vượt qua mọi nghịch cảnh chính là ngôn ngữ của yêu thương và sức mạnh nội tại".

Thạc sĩ An chia sẻ: "Tôi mong các em tìm thấy sức mạnh nội tại và hiểu được ngôn ngữ yêu thương của bản thân. Điều này vô cùng thiết thực để các em tự tin và khả năng phục hồi tinh thần trong môi trường học tập nhiều áp lực".

Còn thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hồng Trúc, Chủ nhiệm CLB Tâm lý, thành viên Ban tổ chức, cho biết: "Trong những thời điểm áp lực học tập hay cảm xúc khó gọi tên, nguồn sức mạnh để các em đứng dậy chính là tình yêu thương. Khi nhận ra và cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình, bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là từ chính bản thân, các em sẽ có thêm năng lượng tích cực để vượt qua thử thách và sống vui hơn mỗi ngày".

Sau talkshow, các HS tiếp tục bước vào hành trình thực hành "ngôn ngữ yêu thương" thông qua chuỗi gian hàng trải nghiệm do 4 CLB tổ chức. Sự kiện này đã biến những khái niệm trừu tượng thành các hoạt động sáng tạo, ứng dụng kiến thức một cách đầy thiết thực vào đời sống tinh thần.

Những trải nghiệm thú vị

CLB Tâm lý thiết kế góc Inside Out (thiết kế mặt nạ) - nơi trải nghiệm khuyến khích trực quan hóa cảm xúc và thể hiện màu sắc tâm lý cá nhân. Các tác phẩm mặt nạ cũng xuất hiện tại khu vực check-in, giúp HS lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

"Hương sắc cảm xúc" là gian hàng của CLB Hóa học. Tại đây, HS được thư giãn trong hương tinh dầu và học hỏi kiến thức khoa học thú vị về sự kết hợp giữa các hợp chất. Minh Khoa (HS lớp 10A6) cho biết: "Hoạt động làm nến thơm không chỉ giúp mình thư giãn sau giờ học mà còn rèn luyện sự tỉ mỉ, sáng tạo và hiểu thêm về ứng dụng thực tiễn của hóa học trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần".

CLB Bí ẩn sự sống mang đến hoạt động kết hợp tinh tế giữa sinh học và nghệ thuật thủ công ẢNH: KIÊN CƯỜNG

Với góc công nghệ của CLB STEM, HS được trải nghiệm làm thiệp tương tác ánh sáng. Các bạn tự lắp ráp mạch điện tử đơn giản để tạo ra những tấm thiệp lấp lánh, biết "tỏa sáng", giúp người tham gia vừa học vừa khám phá khoa học ứng dụng một cách thú vị, đồng thời tạo ra một hình thức giao tiếp sáng tạo bằng công nghệ.

CLB Bí ẩn sự sống thì hướng dẫn các bạn làm khung tranh xương lá, hoa khô. Hoạt động này kết hợp tinh tế giữa sinh học (xương lá) và nghệ thuật thủ công. Đây là trải nghiệm thực hành của "ngôn ngữ yêu thương" bằng quà tặng, khuyến khích sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và thể hiện tình cảm qua những món quà mang tính cá nhân hóa sâu sắc.

Sau khi trải nghiệm, Gia Anh nhận định: "Các gian hàng không chỉ là nơi để vui chơi, mà còn là hành trình khám phá khả năng và sở thích cá nhân, giúp em tìm thấy ngôn ngữ riêng, thiết thực để thể hiện tình yêu thương và kết nối hiệu quả với những người xung quanh".

Sự kiện này đã chứng minh việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần và phát triển trí tuệ cảm xúc có thể được lồng ghép một cách hiệu quả và thiết thực thông qua các hoạt động học thuật và trải nghiệm sáng tạo. Từ đó, trang bị cho HS THPT những công cụ quan trọng để phát triển toàn diện và xây dựng một cộng đồng học đường tích cực, tử tế.



