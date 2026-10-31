Giúp trẻ em nhận diện nguy cơ đuối nước, biết tự bảo vệ khi đi bơi

Sáng 31.10, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.Hà Nội chỉ đạo Cung Thiếu nhi Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi thủ đô.

Đây là hoạt động điểm cấp thành phố, mở màn cho chuỗi tập huấn xuyên suốt năm học 2026 - 2027 và dịp hè 2027. Sự kiện quy tụ gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh, với lực lượng nòng cốt từ Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, giáo viên Tổng phụ trách và giáo viên thể chất của 126 xã, phường.

Phòng, chống đuối nước không chỉ là dạy trẻ biết bơi

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức nhấn mạnh: "Phòng, chống đuối nước không chỉ là dạy trẻ biết bơi. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng ứng phó".

Anh Dương Minh Đức phát biểu tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo anh Dương Minh Đức, điều quan trọng là giúp các em nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách. Mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể góp phần bảo vệ an toàn, thậm chí cứu sống một con người.

Để hoạt động mang lại hiệu quả bền vững, anh Dương Minh Đức đề nghị các chuyên gia bảo đảm an toàn tuyệt đối khi hướng dẫn; cán bộ, giáo viên 126 xã, phường phát huy vai trò nòng cốt để tiếp tục truyền đạt kỹ năng tại địa phương; Cung Thiếu nhi Hà Nội chuẩn bị chu đáo để nhân rộng tập huấn tại 11 cụm xã, phường và mở các "Trại kỹ năng" dịp hè 2027.

Đồng thời, mong các em học sinh chấp hành nghiêm nguyên tắc an toàn, không tự ý xuống nước cứu người khi chưa đủ điều kiện.

Các em thiếu nhi được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn kỹ năng cho thiếu nhi

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia Nhật Bản về phòng, chống đuối nước gồm GS Tsubakimoto Shozo, huấn luyện viên Koike Tadaaki và huấn luyện viên Ayusawa Takanori đã giới thiệu phương pháp an toàn dưới nước được nghiên cứu, triển khai trong thời gian dài tại Nhật Bản. Nội dung tập huấn tập trung vào việc giúp người học nhận diện nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân khi ở trong môi trường nước.

Sau phần hướng dẫn, các học viên được thực hành trực tiếp tại bể bơi theo từng độ tuổi và khả năng bơi.

Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn người học nhận diện nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân khi ở trong môi trường nước ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Bên cạnh phần thực hành, chương trình cũng dành thời gian để các đại biểu, thầy cô và học sinh trao đổi, hỏi đáp trực tiếp với chuyên gia. Các cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên 126 xã, phường tham gia buổi tập huấn sẽ đóng vai trò hạt nhân, tiếp tục lan tỏa, hướng dẫn các kỹ năng này tới đông đảo thiếu nhi tại nhà trường và địa bàn dân cư.

Theo kế hoạch, từ tháng 11.2026 - tháng 5.2027, các lớp tập huấn sẽ tiếp tục được nhân rộng tại 11 cụm xã, phường trên địa bàn thành phố. Từ tháng 6 - tháng 8.2027, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ mở cao điểm các lớp tập huấn chuyên sâu và "Trại kỹ năng" hè cho thanh thiếu nhi, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trong thời điểm nguy cơ cao nhất trong năm.