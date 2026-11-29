Ngày 29.11, đại diện Hoiana Resort & Golf cho biết đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tại xã Duy Nghĩa và xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) trao tặng 6 máy lọc nước cho các điểm trường mầm non và tiểu học, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước uống sạch cho gần 800 học sinh.

Chương trình được triển khai sau khi doanh nghiệp khảo sát thực tế tại các điểm trường, ghi nhận điều kiện tiếp cận nước uống sạch tại một số trường học còn hạn chế: nhiều nơi chưa được trang bị máy lọc nước hoặc thiết bị đã cũ, công suất thấp; học sinh và giáo viên phải tự chuẩn bị nước uống hằng ngày. Đáng chú ý, một số khu vực có tình trạng nguồn nước nhiễm phèn.

Hoiana Resort & Golf trao tặng máy lọc nước cho các điểm trường ẢNH: VIỆT HƯỜNG

Để giải quyết tình trạng này, Hoiana Resort & Golf trao tặng 6 hệ thống lọc nước ứng dụng công nghệ RO, gồm 2 máy công suất 50 lít/giờ và 4 máy công suất 30 lít/giờ.

Công suất được bố trí phù hợp với quy mô học sinh tại từng điểm trường, đáp ứng nhu cầu nước uống hằng ngày cho gần 800 học sinh cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Trước khi đưa vào sử dụng, các điểm trường được khảo sát điều kiện hạ tầng để triển khai lắp đặt phù hợp. Chất lượng nước sau lọc cũng được kiểm nghiệm, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn trước khi hệ thống vận hành chính thức.

Bà Lê Thị Kiều, Phó hiệu trưởng Trường mẫu giáo Duy Nghĩa, cho biết đây là sự hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa, góp phần bảo đảm sức khỏe và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ. Nhà trường sẽ quản lý, bảo trì tốt để hệ thống phát huy hiệu quả lâu dài.

Trước đó, năm 2020, Hoiana Resort & Golf cũng từng trao tặng 6 máy lọc nước cho các điểm trường tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ.