Ngày 29.11, tại thành phố Đà Nẵng, Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên (Hội Sinh viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Làng Hy Vọng (Trung tâm Nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố Đà Nẵng) và Đồn biên phòng Phú Lộc (Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ bế mạc, đánh giá kết quả chương trình lớp học khoa học "Chạm đến tri thức" năm 2026.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hướng dẫn học sinh Làng Hy Vọng thực hành các thí nghiệm khoa học ẢNH: N.H

Khởi động từ ngày 9.10, lớp học khoa học đã tổ chức 14 buổi học chính khóa, với tần suất 2 buổi mỗi tuần vào dịp cuối tuần, mỗi buổi kéo dài 90 phút. Sau 2 tháng triển khai, chương trình thu hút hàng chục lượt học sinh THCS tại Làng Hy Vọng tham gia.

Điểm nổi bật của lớp học là phương pháp tiếp cận kết hợp giữa hệ thống hóa kiến thức khoa học tự nhiên nền tảng và trải nghiệm giáo dục STEM. Với lực lượng hướng dẫn nòng cốt là sinh viên chuyên ngành của Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, các nội dung học tập được truyền tải thông qua những hoạt động thực hành trực quan, gần gũi.

Những kiến thức khoa học tự nhiên được truyền tải sinh động qua các hoạt động thực hành ẢNH: N.H

Học sinh được củng cố kiến thức hóa học, tìm hiểu cách tính hóa trị, phân loại hợp chất, đồng thời tự tay lắp ráp mô hình phân tử và thực hiện các thí nghiệm như "Bảng ký tên diệu kỳ", thí nghiệm biến đổi màu sắc dung dịch... Qua đó, những kiến thức vốn được tiếp cận qua sách vở trở nên sinh động, giúp các em hào hứng hơn trong quá trình học tập và khám phá khoa học.

Tại lễ tổng kết, đại diện Làng Hy Vọng ghi nhận tâm huyết của các sinh viên cùng sự đồng hành trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Lộc. Chương trình góp phần giúp học sinh mạnh dạn hơn, khơi dậy niềm đam mê đối với các môn khoa học tự nhiên, tạo thêm hành trang kiến thức để các em tự tin bước vào cấp THPT.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh cùng trẻ em Làng Hy Vọng tại lễ bế mạc lớp học "Chạm đến tri thức" năm 2026 ẢNH: N.H

Đại diện Đồn biên phòng Phú Lộc bày tỏ niềm vui khi chứng kiến những thay đổi tích cực của các em sau thời gian tham gia chương trình. Việc được đồng hành, góp sức tổ chức những hoạt động thiết thực, mang lại niềm vui và kiến thức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng là điều ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tuổi trẻ và người lính biên phòng có thêm cơ hội chung tay thực hiện những việc làm tốt đẹp cho cộng đồng.

Dịp này, Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên trao tặng và lắp đặt 1 máy điều hòa cho Phòng y tế Làng Hy Vọng. Bên cạnh đó, chương trình tổ chức Ngày hội STEM "Chạm đến khoa học" với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh như hành trình "Em làm nhà khoa học", trình diễn thí nghiệm hóa học, trải nghiệm "Em làm bác sĩ", thi bắn "Tên lửa nước"...

Những chiếc tên lửa nước được các em tự tay chuẩn bị và trải nghiệm phóng thử ẢNH: N.H

Các hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp học sinh được trực tiếp khám phá, thực hành và tiếp cận kiến thức khoa học theo cách gần gũi. Đặc biệt, thông qua hoạt động trải nghiệm "Em làm bác sĩ", các em được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Lễ bế mạc khép lại hành trình 2 tháng của lớp học khoa học "Chạm đến tri thức", đồng thời ghi dấu sự phối hợp giữa sinh viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Làng Hy Vọng trong việc tạo môi trường học tập, trải nghiệm bổ ích cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.