Gỡ nút thắt cho chương trình phát triển kinh tế

Việt Á kiếm lời 4.000 tỉ, chi 800 tỉ “bôi trơn”

Tại cuộc họp báo, đề cập một số vụ án gần đây, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết về dòng tiền tham nhũng là yếu tố rất quan trọng với cơ quan điều tra, từ đó tìm ra bản chất của vụ việc trong các vụ án này. “Trong một số vụ án, khi khám xét thì có những bị can trong ngăn kéo có đến hơn 10 tỉ đồng. Ví dụ, vụ Việt Á rất nhiều tiền. Trong lời khai là kiếm lãi khoảng 4.000 tỉ và “bôi trơn” khoảng 800 tỉ”, ông Xô tiết lộ.

Nói về vấn đề trục lợi chính sách trong vụ án tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), ông Xô cho hay theo cán bộ điều tra, một chuyến bay “combo” (có trả phí) giải cứu, trừ các chi phí có thể số tiền lợi nhuận lên đến vài tỉ đồng.

Với vụ FLC, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, chỉ đạo bị can Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 26 cá nhân lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu, nhằm tạo ra cung cầu giả với 6 mã chứng khoán FLC và thu lợi bất chính, theo dự tính ban đầu là 975 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Chí Hiếu