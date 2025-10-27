Gỡ vướng cho đất giáo dục, y tế

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị bổ sung quy định cho phép giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đối với đất giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ, công viên chuyên đề nằm trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mà chủ đầu tư đã tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Bởi đây là vướng mắc phổ biến trong nhiều năm qua, khiến hàng loạt công trình công cộng nằm trong dự án khu đô thị, khu dân cư không thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hạ tầng xã hội, chất lượng sống của cư dân và an sinh đô thị.

Điển hình như Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand) là chủ đầu tư dự án khu dân cư CityLand Z751 Khu B&D tại số 18 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP.HCM có quy mô gần 27 ha, gồm hơn 970 căn hộ chung cư, 972 căn nhà liền kề, khu thương mại - dịch vụ - văn phòng, cùng các công trình công cộng độc lập như trường học, trạm y tế, công viên, vườn hoa.

Tuy nhiên, dù đã được UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013 - 2014 nhưng đến nay, chủ đầu tư này vẫn chưa được giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng các công trình y tế và giáo dục trong khu dự án.

Các doanh nghiệp kiến nghị được giao cho thuê phần đất này để thực hiện dự án phục vụ cư dân, cộng đồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Mặc dù CityLand đã nhiều lần đề xuất UBND TP.HCM được giao đất để đầu tư, xây dựng và khai thác, quản lý các cơ sở y tế, giáo dục trong khu dân cư, nhằm phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ với tiến độ dự án. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế rõ ràng trong luật Đất đai, các hạng mục này vẫn nằm im bất động suốt nhiều năm qua, khiến cư dân trong dự án bị ảnh hưởng khi các tiện ích trên không được đầu tư, không có để sử dụng.

Để tháo gỡ, CityLand kiến nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết cho phép các dự án thành phần bao gồm lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao thuộc dự án khu nhà ở, khu đô thị đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1.7.2014 nhưng chưa có quyết định cho thuê đất để thực hiện được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án thành phần đến hết thời gian thuê đất.

Không chỉ dự án trên, tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều dự án nhà ở thương mại và khu đô thị khác tại TP.HCM và các địa phương khác. Dù chủ đầu tư có đất hợp pháp nhưng không được giao hoặc cho thuê đất để triển khai công trình công cộng, dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất và chậm đưa công trình phục vụ dân sinh vào hoạt động.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, những khó khăn, vướng mắc tại dự án của Công ty CityLand không phải là trường hợp cá biệt mà đang là khó khăn, vướng mắc phổ biến tại tất cả các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị của rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước nên rất cần thiết phải bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai để tháo gỡ.

Việc này sẽ tháo gỡ chung nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất để sớm đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình trên diện tích đất thương mại, dịch vụ, đất y tế, giáo dục, công viên chuyên đề thuộc dự án nhà ở thương mại, khu đô thị do chủ đầu tư dự án tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất để phục vụ lợi ích của cư dân trong dự án và lợi ích công cộng.