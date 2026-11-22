Không lâu sau khi OpenAI giới thiệu tính năng tạo ảnh GIF động trong ChatGPT thông qua mô hình Images 2.6, Google cũng đã mang đến những khả năng tương tự với Gemini. Cụ thể, người dùng Gemini miễn phí có thể tạo ảnh GIF động tùy chỉnh bằng cách sử dụng các gợi ý văn bản đơn giản, ảnh hoặc video.

Khả năng tạo ảnh GIF miễn phí hiện có sẵn cho người dùng Gemini tại 6 quốc gia ẢNH: GOOGLE

Với khả năng mới, thay vì phải tìm kiếm trong các thư viện GIF hiện có như Giphy hoặc Tenor, người dùng Gemini giờ đây có thể tự tạo ảnh GIF của riêng mình dựa trên những gì họ muốn thể hiện.

Theo Neowin, tính năng mới này được hỗ trợ bởi mô hình tạo video Gemini Omni 1.2 Flash mà Google vừa phát hành. Mô hình này cho phép tạo ra các đoạn video dài tối đa 15 giây, cải thiện tính nhất quán giữa các khung hình và chỉnh sửa hội thoại.

Google khẳng định rằng mô hình mới có khả năng tạo ra chuyển động mượt mà, đồng thời giữ cho chủ thể và các chi tiết hình ảnh khác nhất quán trong suốt hoạt ảnh. Theo tài liệu hỗ trợ của Google, ảnh GIF do Gemini tạo ra có độ dài khoảng 3 giây và phát lặp lại liên tục.

Cách sử dụng tính năng mới trên Gemini

Để bắt đầu, người dùng chỉ cần mô tả GIF họ muốn trong khung chat chính của Gemini. Ngoài ra, họ có thể mở công cụ tạo ảnh hoặc video, chọn GIF từ trình chọn định dạng và nhập lời nhắc. Gemini cũng cung cấp các mẫu GIF có sẵn để tạo meme phản ứng mà không cần phải bắt đầu từ đầu. Người dùng có thể tải lên hình ảnh hoặc video của riêng mình làm tài liệu tham khảo để tùy chỉnh kết quả.

Sau khi tạo, ảnh GIF có thể được sao chép và dán trực tiếp vào các ứng dụng nhắn tin, email, tài liệu và bất kỳ ứng dụng nào được hỗ trợ. Người dùng còn có thể tải xuống các ảnh động dưới dạng tệp .gif tiêu chuẩn để sử dụng ở nơi khác.

Google cho biết tính năng tạo ảnh GIF đang được triển khai trên toàn cầu cho người dùng trả phí của Gemini. Tuy nhiên, tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Anh, Đức và Pháp, tính năng mới này cũng khả dụng cho cả người dùng gói miễn phí.