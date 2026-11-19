Trước đây, Gemini Tasks chỉ được cung cấp cho người dùng trả phí. Tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này có thể xử lý các dự án nhiều bước và công việc định kỳ một cách tự động, thay vì chỉ đơn thuần phản hồi yêu cầu.

Gemini Tasks nằm trong nỗ lực của Google nhằm biến Gemini từ một chatbot thành một trợ lý có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thay mặt người dùng. Gemini Tasks giờ đây có thể lập kế hoạch du lịch, lên lịch các cuộc họp hằng ngày dựa trên thông tin từ email và lịch, tự động hóa các công việc nghiên cứu lặp đi lặp lại và thậm chí quản lý việc nhà. Tính năng này hoạt động ngầm, gửi thông báo khi công việc hoàn thành và cho phép người dùng thêm hướng dẫn trong quá trình thực hiện.

Gemini có thể tự đặt lịch, lên kế hoạch du lịch mà không cần người dùng giám sát ẢNH: GOOGLE

Trước đây được biết đến với tên gọi Gemini Spark, Tasks hiện là một phần của ứng dụng Gemini chính và được cung cấp miễn phí cho người dùng tại Mỹ, Ấn Độ, Canada, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Để bắt đầu sử dụng, người dùng chỉ cần mở Gemini và chuyển từ chế độ Chat sang Task mà không cần đăng ký trả phí, mặc dù một số tính năng mới có thể có hạn chế về tính có sẵn.

Gemini giờ có thể tự hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Ngoài ra, Gemini còn có khả năng thực hiện các cuộc gọi điện thoại để so sánh giá cả, kiểm tra hàng tồn kho, lấy báo giá hoặc lên lịch hẹn, tự nhận mình là trợ lý AI trong quá trình này. Việc tích hợp Google Pay cũng cho phép theo dõi tình trạng hàng hóa và giảm giá, đồng thời chuẩn bị các giao dịch mua trong giới hạn chi tiêu do người dùng đặt ra. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần xem lại bản tóm tắt chi tiết và phê duyệt giao dịch mua hàng, với biên lai và thông tin theo dõi được lưu vào Google Wallet.

Người dùng tại Mỹ còn có thể giao việc cho Gemini thông qua Google Messages hoặc iMessage, hoặc chuyển tiếp email và tệp đính kèm đến địa chỉ gemini@google.com. Ứng dụng sẽ trích xuất thông tin liên quan, sắp xếp các mục lịch và gửi lại công việc đã hoàn thành một cách riêng tư.

Bản cập nhật này phản ánh một xu hướng rộng hơn trong phát triển trợ lý AI, khi các công ty đang cố gắng xây dựng các trợ lý có khả năng tương tác với các dịch vụ và hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập. Tuy nhiên, các trợ lý AI cũng gặp phải thách thức khi các trang web và doanh nghiệp hạn chế quyền truy cập tự động. Google thừa nhận một số trang web có thể ngăn Gemini hoàn thành một hành động, buộc nó phải trả lại quyền điều khiển cho người dùng.

Google cho biết Gemini Tasks hoạt động trên một máy ảo chuyên dụng và được cách ly phần cứng cho mỗi người dùng, với các biện pháp bảo vệ chống lại mã độc và các trang web không an toàn. Mặc dù việc cung cấp miễn phí là một bước tiến lớn, thách thức thực sự vẫn là liệu Gemini có thể xử lý một cách đáng tin cậy những công việc nhàm chán hằng ngày mà không cần sự giám sát liên tục hay không.