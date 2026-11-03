Gửi yêu thương đến những 'chiến binh K'

Ngày 1.11 vừa qua, Ngày hội Nón hồng 2026 do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Nhiều người trẻ tham gia giải chạy vì bệnh nhân ung thư ẢNH: HƯNG LỢI

Với hơn 4.000 người tham gia ở hai cự ly 3 km và 10 km, giải chạy Pink Run không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất mà còn mang ý nghĩa gây quỹ cộng đồng cho bệnh nhân ung thư. Đáng chú ý, đường chạy năm nay còn có sự góp mặt của chính những bệnh nhân ung thư vú, trong đó có chị Lê Thị Thùy Dung (ngụ TP.HCM, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2).

Chia sẻ về lý do tham gia, chị Dung nói: "Mình muốn tham gia giải chạy này để truyền cảm hứng cho những bệnh nhân khác. Mình muốn nói với những đồng bệnh rằng cho dù ở giai đoạn nào đi nữa, việc đầu tiên của mình là phải tự tin, lạc quan. Và mình cũng muốn người thân và bạn bè thấy được rằng, dù có bệnh tật như thế nào thì mình vẫn có đủ nghị lực để vượt qua".

Không chỉ bệnh nhân trực tiếp tham gia, ngày hội còn có sự góp mặt của những người muốn tiếp thêm động lực cho các "chiến binh K" bằng cách thể hiện riêng. Anh Đỗ Phương Bình (giáo viên tiểu học tại Tây Ninh) gây chú ý với bộ trang phục màu hồng được thiết kế riêng, kết hợp hình ảnh hoa sen và đôi cánh. Anh cho biết đã dành hơn một tuần để hoàn thiện trang phục, gửi gắm thông điệp về sức sống và nghị lực của bệnh nhân ung thư.

Chia sẻ về ý nghĩa của thiết kế, anh Bình chia sẻ: "Hoa sen vươn lên từ bùn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự thuần khiết và kiên cường của các bệnh nhân ung thư trước căn bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, sự tự do và hy vọng đôi cánh thiên thần, đôi cánh hồng mang thông điệp tiếp thêm động lực, nâng đỡ tinh thần và trao thêm năng lượng cho các chiến binh K".

Nếu đường chạy là nơi lan tỏa tinh thần lạc quan, khu vực hiến tóc lại trở thành điểm dừng chân của những hành động sẻ chia. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng đến quá trưa để trao đi mái tóc của mình, góp phần chuẩn bị tóc giả dành tặng bệnh nhân ung thư.

Bạn trẻ gửi trao mái tóc yêu thương của mình đến những “chiến binh K” ẢNH: HƯNG LỢI

Biết đến ngày hội từ năm 2024, đến nay Thông Ngọc Ánh Nhi (20 tuổi, ngụ P.Linh Xuân, TP.HCM) mới có cơ hội trực tiếp tham gia và hiến tặng hơn 35 cm tóc thật. Nhi cho biết rất vui và tự hào khi có thể gửi trao yêu thương đến các "chiến binh K" thông qua hành động thiết thực.

"Mong rằng các "chiến binh K" sẽ tiếp tục kiên cường trên hành trình của bản thân họ, tự tin tỏa sáng như cách mình thấy họ trên đường đua Pink Run tại ngày hội", Nhi chia sẻ.

Dành hơn hai tiếng đồng hồ để di chuyển đến ngày hội, chị Dương Thị Lệ (33 tuổi, ngụ TP.Đồng Nai) cho biết đây là lần thứ hai đến hiến tóc, sau lần đầu cách đây 2 năm. Chị Lệ bày tỏ sự đồng cảm với những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các em nhỏ phải đối mặt với việc mất đi mái tóc trong quá trình điều trị. Mới đây, người thân của chị cũng được chẩn đoán mắc ung thư, điều này càng thôi thúc chị tiếp tục thực hiện hành động ý nghĩa này.

Tương tự, Nguyễn Thị Thu Min (19 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) lựa chọn hiến tặng mái tóc yêu quý như một cách để trao yêu thương. Với Min, việc trao đi mái tóc không chỉ là hành động sẻ chia mà còn mang đến cơ hội để món quà của mình tiếp tục đồng hành với một người khác. Min khẳng định: "Mình muốn mái tóc của mình như được sống thêm một cuộc đời mới nữa".