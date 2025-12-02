Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Gừng càng già càng cay

Hoàng Lê
Hoàng Lê
02/12/2025 09:00 GMT+7

Đoàn thể thao VN tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với lực lượng hùng hậu 865 VĐV, trong đó nhiều gương mặt kỳ cựu hứa hẹn vẫn giữ được phong độ cao để tỏa sáng.

NG GIÀ GÂN" 56 TUỔI

Kỳ thủ Hoàng Nam Thắng (sinh ngày 12.11.1969) được ghi nhận là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn thể thao VN góp mặt ở SEA Games 33. VĐV này tranh tài ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh Maruk và đồng đội nam cờ nhanh ASEAN. Kỳ thủ lão luyện này cho biết: "Cờ Maruk của Thái Lan tương tự như cờ Ouk Chaktrang của Campuchia mà tôi đã tham dự ở kỳ SEA Games 32 năm 2023. Cờ ASEAN cũng có nền tảng từ cờ vua, là môn thể thao trí tuệ mà tôi gắn bó suốt 45 năm qua nên không gặp nhiều khó khăn".

Kỳ thủ 56 tuổi cho biết với các môn cờ, tuổi tác không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyên môn nên VĐV ở môn thể thao này có sự nghiệp kéo dài hơn nhiều môn khác. Ở SEA Games 32, kỳ thủ Hoàng Nam Thắng đoạt HCĐ nội dung cá nhân cờ Ouk Chaktrang. Ngoài thi đấu các nội dung lạ như cờ Ouk Chaktrang, cờ Maruk, cờ ASEAN, VĐV này còn làm HLV cờ vua và cờ vây ở Đà Nẵng.

Gừng càng già càng cay- Ảnh 1.

Kỳ thủ Hoàng Nam Thắng (trái) thi đấu SEA Games 33 ở tuổi 56

ẢNH: THU BỒN

Ở đội tuyển cờ VN tham dự SEA Games 33 lần này còn có gương mặt kỳ cựu khác là Đào Thiên Hải. Kỳ thủ 47 tuổi này sẽ tranh tài 4 nội dung của cờ Maruk, cờ ASEAN. Đào Thiên Hải là Đại kiện tướng quốc tế đầu tiên của cờ vua VN, gặt hái nhiều thành công ở các giải quốc tế. Thời gian qua kỳ thủ này tập trung công tác huấn luyện cờ vua, đồng thời nghiên cứu các biến thể của môn này như cờ Maruk, cờ ASEAN hay cờ Ouk Chaktrang.

"CHÁY" HẾT MÌNH TRƯỚC KHI GIÃ TỪ SỰ NGHIỆP

Một số VĐV kỳ cựu VN xem SEA Games 33 là cột mốc để giã từ sự nghiệp đỉnh cao nên quyết tâm đoạt thành tích cao nhất làm quà tặng người hâm mộ. Ở tuổi 32, nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi đã nếm đủ trái ngọt trong sự nghiệp khi đăng quang ở giải vô địch thế giới (năm 2013), ASIAD (năm 2014), SEA Games (6 HCV).

Khi bạn bè đồng trang lứa lần lượt nghỉ, Thúy Vi vẫn gắn bó với wushu. Có những lúc gặp chấn thương, những khi tập luyện mệt mỏi khiến nữ võ sĩ Hà Nội tính chuyện dừng lại, nhưng cái nghiệp wushu theo cô đến tận bây giờ. "Tôi quyết định sẽ dừng sự nghiệp đỉnh cao sau SEA Games 33, vì thế sẽ cống hiến với những gì tốt nhất để làm quà dành tặng bản thân, gia đình và người hâm mộ", nữ hoàng wushu VN chia sẻ.

18 năm trước ở SEA Games 24 (năm 2007) tại Thái Lan, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật lần đầu góp mặt, góp công mang về cho đấu kiếm VN tấm HCB đồng đội. Đó cũng là bước đệm để kiếm thủ TP.HCM phát triển, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á ở nội dung kiếm 3 cạnh. Đầy cảm xúc trong lần trở lại SEA Games trên đất Thái Lan, ở tuổi 35, Tiến Nhật được kỳ vọng phát huy được kinh nghiệm, làm điểm tựa tinh thần cho đồng đội hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Tay vợt 33 tuổi Vũ Thị Trang từng tham dự SEA Games 24 và lần trở lại này cũng là kỳ SEA Games cuối trong sự nghiệp. Môn cầu lông ở SEA Games chẳng khác nào giải thế giới thu nhỏ khi có sự góp mặt các tay vợt hàng đầu của Malaysia, Indonesia, Thái Lan nên cạnh tranh rất quyết liệt. Trước SEA Games 33, cô xuất sắc vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Vietnam International Series 2025. Từ đó cô hứa hẹn thi đấu bùng nổ, đoạt thành tích tốt ở SEA Games sắp tới.


