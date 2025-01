Gương mặt Việt nổi bật 'Forbes' Mỹ 2025: Tôi là nhà sản xuất phim người Việt Nam

Nhà làm phim người Việt duy nhất ở HBO

Tháng 12.2024, tạp chí Forbes của Mỹ đã công bố danh sách "30 under 30" (30 người trẻ tuổi dưới 30) bắc châu Mỹ (North America) của 20 lĩnh vực. Đáng chú ý, trong danh sách "30 under 30" lĩnh vực tiếp thị/quảng cáo có một người Việt duy nhất. Anh là Nguyễn Siêu, sinh năm 1995, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), sang Mỹ du học từ năm 2013, hiện là nhà làm phim (cũng là người Việt duy nhất) ở HBO, hãng truyền hình trả tiền của Mỹ nổi tiếng toàn cầu.

Theo giới thiệu của Forbes, công việc của Nguyễn Siêu là khái niệm hóa, viết, sản xuất và biên tập video quảng cáo cho các chương trình của HBO Max. Nội dung này bao gồm trailer (các đoạn giới thiệu), loạt phim tài liệu, video xã hội cho các series như Euphoria, The Idol, Hacks, The White Lotus...

Nguyễn Siêu, nhà làm phim người Việtduy nhất ở HBO ẢNH: NVCC

Anh đã sản xuất hơn 40 dự án tiếp thị, thu hút 37 triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội. Anh được đề cử giải Primetime Emmy năm 2024 với hạng mục "Phim truyền hình phi hư cấu hoặc thực tế ngắn xuất sắc" cho phim ngắn hậu trường Hacks: Bit by Bit; giải thưởng Clio Entertainment năm 2022 cho "Phim truyền hình: Nội dung gốc" với loạt phim hậu trường Enter Euphoria mà Nguyễn Siêu là nhà sản xuất của tập 5.

Theo Nguyễn Siêu, đây là sự công nhận rất lớn sau 1 thập niên lập nghiệp của anh trong ngành truyền thông tại Mỹ. Trong những năm tháng đầu tiên của tuổi 20, khi thấy có ít người Việt Nam làm việc trong ngành truyền thông tại Mỹ, anh đã từng ngần ngại không dám theo đuổi ngành này vì sợ không tìm được chỗ đứng cho mình trong xã hội Mỹ. Cuối cùng, Nguyễn Siêu đã lựa chọn theo tiếng gọi của trái tim.

"Tôi bước vào ngành này đơn giản vì một tình yêu đối với công việc sáng tạo và một niềm tin vào tầm quan trọng của những câu chuyện mang tính toàn cầu. Tôi phải tự khám phá, trải nghiệm, vấp ngã, và đứng dậy từ những vấp ngã ấy, để tìm ra được lối đi cho riêng mình, để tạo nên những sản phẩm vừa chạm tới cảm xúc của khán giả, vừa mang dấu ấn của bản thân. Sự công nhận của Forbes sau những cố gắng ấy là một động lực rất lớn để tôi bước tiếp trên con đường này", Nguyễn Siêu chia sẻ.

Nguyễn Siêu được vinh danh trong danh sách “30 under 30” lĩnh vực tiếp thị/quảng cáo của Forbes 2025 khu vực bắc châu Mỹ ẢNH: QUÝ HIÊN CHỤP MÀN HÌNH

Từng khóc sướt mướt đòi bố mẹ cho bay về Việt Nam

Nguyễn Siêu bắt đầu sự nghiệp truyền thông điện ảnh của mình bằng những ngày tháng thực tập không lương ở Hollywood vào mùa hè năm 2016, tại một công ty chuyên sản xuất phim kinh dị, sau khi học hết năm thứ 3 ở Đại học Vassar (Mỹ). Khi chọn học ngành điện ảnh, Nguyễn Siêu đã xác định đây là ngành "bèo lắm, nghèo lắm". Vì thế, có được việc làm không lương để trải nghiệm thực tế trong môi trường công nghiệp giải trí Mỹ, Siêu tự thấy mình thật may mắn, bởi đã đặt được một bước chân vào ngưỡng cửa tương lai.

Công việc chính của Siêu là đọc kịch bản và viết nhận xét. Ban đầu, Siêu rất phấn chấn vì luôn được xếp vào nhóm có khả năng viết xuất sắc. Nhưng rồi anh đã suy sụp sau khi tham gia phục vụ cho một liên hoan phim ở Los Angeles, bởi sự mặc cảm "thân phận châu Á", bởi cảm giác lạc lõng giữa một thế giới xa hoa lộng lẫy. Trở về nhà sau bữa tiệc lúc 1 giờ sáng, Siêu bỗng như rơi vào một cơn hoảng loạn trong sự tĩnh mịch đáng sợ của màn đêm. Anh khóc sướt mướt khi gọi về nhà cho bố mẹ với mong muốn bỏ kỳ thực tập, bay về Việt Nam ngay. Anh sợ Hollywood không dành cho mình. Anh sợ mình không vượt qua nổi hàng rào kỳ thị chủng tộc.

Được bố mẹ động viên, Siêu trấn tĩnh trở lại. Đêm tiệc xa hoa ở Los Angeles trở thành ký ức, thành thứ "động lực đặc biệt" để anh nỗ lực chứng tỏ năng lực của bản thân. Qua 3 tháng thực tập, quan sát cách ngành công nghiệp điện ảnh vận hành từ bên trong, Siêu tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bài học đầu tiên mà Siêu đúc kết được sau thời gian này là "hãy thấy may mắn khi bạn bị phê bình, vì ít nhất bạn chưa bị đuổi việc". "Thế giới cũng không thể thay đổi một sớm một chiều nếu tất cả những gì chúng ta làm là than vãn, tôi nghĩ vậy", Siêu chia sẻ.

Cú "nhảy việc" ngoài dự định

Siêu thực sự nếm trải thực tế nghiệt ngã sau khi anh tốt nghiệp đại học. Anh giam mình trong căn phòng nhỏ, không đi ra ngoài chơi kể cả cuối tuần, với quyết tâm "săn" cho mình một công việc ưng ý nhất, vừa là thứ mình thích làm, vừa để mưu sinh. Anh gửi hồ sơ đi mọi nơi. Ngày qua ngày, anh không nhận được bất kỳ hồi âm nào. "Đó là quãng thời gian căng thẳng tột độ với tôi", Siêu cho biết.

Đúng lúc Siêu gần như tuyệt vọng thì anh nhận được thư của Paramount Network (một đơn vị thuộc Paramount, tập đoàn truyền thông nổi tiếng của Mỹ). Trong 4 ngày chờ đợi sau phỏng vấn, có những lúc anh run lên vì sợ. Paramount là một thương hiệu lớn, cảm giác sắp được chạm vào hay sắp bị tuột ra khỏi nó đều gây… choáng!

Nguyễn Siêu và các đồng nghiệp ở HBO ẢNH: NVCC

Làm việc ở Paramount được hơn 4 năm thì Siêu lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng HBO. Họ để ý Siêu qua những sản phẩm mà anh làm ở Paramount. Anh đang hài lòng với công việc ở Paramount, nhưng được một hãng nổi tiếng như HBO mời phỏng vấn nên cũng tò mò. Sau khi gặp ông John Wilhelmy, Giám đốc sáng tạo của HBO (sếp của Siêu hiện tại) thì anh quyết định "nhảy việc".

Ở Paramount, Siêu đang làm việc theo mô hình thông thường, đó là làm việc theo cặp, một người lên ý tưởng và viết kịch bản, người còn lại chọn âm nhạc và dựng thành video. Còn tại HBO, nhà sản xuất sẽ được thực hiện mọi khâu trong quá trình sản xuất từ A tới Z (producer - editor), tự lên ý tưởng video, tự thu thập thông tin, viết kịch bản, dàn dựng…, nên một nghệ sĩ đa năng như Siêu cảm thấy mình được "tung tẩy".

"Dự kiến buổi phỏng vấn dài 45 phút. Nhưng tôi và ông Wilhelmy nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ. Ông ấy rất quan tâm tới suy nghĩ của tôi về văn hóa giải trí Mỹ, hỏi tôi nhiều thứ từ âm nhạc, phim ảnh, cho tới những sự kiện giải trí lúc bấy giờ. Một người trẻ như tôi nếu được làm việc với một giám đốc sáng tạo vừa sắc sảo, vừa cập nhật thông tin như vậy thì còn gì bằng!", Siêu kể.

"Tôi là Nguyễn Siêu"

Theo Nguyễn Siêu, tuổi thơ của anh từng rất áp lực với tên gọi mà ông nội đặt cho mình (với mong muốn cháu sẽ xuất sắc như tên gọi). Cái tên Siêu đi tới đâu là "chói sáng" đến đó. Đến những nơi lạ, trước bao cặp mắt dồn vào mình khi cái tên được xướng lên, Siêu chỉ muốn độn thổ. Nhưng lớn lên, hiểu biết hơn, Siêu bắt đầu học cách trân trọng những gì thuộc về mình. Khi sang Mỹ, anh không đặt tên tiếng Anh mà vẫn giữ tên Siêu, dù với người Mỹ nó hơi khó phát âm.

Tôi là Nguyễn Siêu. Tôi đến từ Việt Nam và tôi tự hào vì điều đó.

Làm việc trong môi trường sáng tạo ở Mỹ, Siêu nhận thấy họ luôn đề cao những góc nhìn mang tính cá thể và khác biệt. Vì thế anh không phải cố gắng biến góc nhìn của mình thành góc nhìn của người Mỹ. Anh luôn tiếp cận mọi video như một nhà sản xuất người Việt Nam. Anh luôn lấy kinh nghiệm sống của mình, một người Việt Nam sống giữa hai nền văn hóa Việt - Mỹ để làm tư liệu, làm cảm hứng sáng tạo. Điều này giúp cho sản phẩm của anh giàu cảm xúc.

"Khi sản xuất video "Invitation to the Set" cho series The Flight Attendant năm 2022, tôi được diễn viên chính kiêm nhà sản xuất phim là chị Kaley Cuoco viết email nói rằng chị ấy nổi da gà khi xem video này. Những lời nhận xét kiểu như vậy khiến tôi có động lực lớn để tiếp tục con đường sự nghiệp theo cách của mình", Siêu tâm sự.

Những chiêm nghiệm trên đã được Siêu đúc kết từ cách đây hơn 8 năm, khi bắt đầu vào làm việc ở Paramount. Cuối năm 2018, khi xuất bản cuốn Cô đơn để trưởng thành - nhật ký từ nước Mỹ, Siêu cũng đã chốt cuốn sách bằng câu khẳng định: "Tôi là Nguyễn Siêu. Tôi đến từ Việt Nam và tôi tự hào vì điều đó".