Hà Anh Tuấn, Hà Lệ Diễm góp mặt tại LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam

Chương trình năm nay do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tại VN điều phối, phối hợp trình chiếu tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư (Hà Nội) và Rạp DCINE Bến Thành (TP.HCM). Trong khuôn khổ sự kiện, mỗi buổi chiếu (vào cửa tự do) sẽ diễn ra lúc 19 giờ hằng ngày, bao gồm 1 phim VN và 1 phim nước ngoài. Không chỉ hướng đến khán giả đại chúng, kỳ LHP cũng được kỳ vọng là cơ hội giúp các nhà làm phim từ khắp nơi giao lưu, học hỏi, đến gần với khán giả yêu thích thể loại tài liệu.

Khung hình trong phim Chân trời rực rỡ của đạo diễn Lan Nguyễn ẢNH: VIETVISION

ẢNH: VIETVISION

Đến từ châu Âu là các tác phẩm đã giành nhiều giải thưởng tại những LHP trong nước và quốc tế của Áo, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh cùng Israel. Ở đó, lễ hội hóa trang Fano lâu đời của Ý, Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna, sự suy tàn của ngành công nghiệp luyện gang thép Bỉ hay nhận thức về bệnh tự kỷ sẽ được khắc họa. Câu chuyện về cuộc đời của Công nương Diana, diễn viên Bjorn Andrésen nổi tiếng với phim Chết ở Venice cùng hành trình chìm nổi của đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha cũng được tái hiện.

Về phía VN, các phim sẽ khai thác thông điệp sống đẹp như chuyến xe nghĩa tình đưa đón bệnh nhân khó khăn, nỗ lực không mệt mỏi của các VĐV wushu trong hành trình chinh phục thử thách... Bên cạnh đó, công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai hoạt động trong lòng địch... cũng được đưa lên màn ảnh. Cuối cùng, 4 phim của các nhà làm phim độc lập chiếu bế mạc vào ngày 18.9 hứa hẹn mang đến cảm xúc độc đáo. Được chú ý nhất là Chân trời rực rỡ ghi lại concert cùng tên của Hà Anh Tuấn, từ đó xoay quanh câu hỏi "Cội nguồn là gì?". Đạo diễn Hà Lệ Diễm từng vào Top 15 hạng mục Phim tài liệu tại giải Oscar 2023 với Những đứa trẻ trong sương cũng góp mặt với Thư gửi mẹ.