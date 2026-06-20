Hà Lan - Thụy Điển (0 giờ ngày 21.6, trực tiếp trên VTV6): 'Nội chiến' bóng đá tổng lực

C Ú VA ĐẬP THỂ LỰC

Ở trận ra quân, Hà Lan gây tiếc nuối và thất vọng lớn khi để Nhật Bản 2 lần gỡ điểm, chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 2-2. Vẫn biết đối thủ là đại diện mạnh nhất châu Á đã 7 năm không thua các đại diện châu Âu, từng thắng cả Đức, Tây Ban Nha tại World Cup 2022, nhưng cách thầy trò Ronald Koeman đánh mất thế trận khiến dư luận đặt câu hỏi.

Hậu vệ Van Dijk (phải) sẽ phải thận trọng khi đối đầu với Viktor Gyokeres ẢNH: AFP

Thực tế trong phần lớn trận đấu trước, Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng trong cả 2 bàn thắng vẫn in đậm dấu ấn cá nhân nhiều hơn. Bản sắc tổng lực của "Cơn lốc màu da cam" vẫn chưa thể hiện quá rõ nét, một phần vì sự thận trọng trong trận ra quân khiến các cầu thủ vẫn giữ lại một chút dè chừng. Nhưng ở trận đấu sắp tới, họ sẽ không thể "giữ miếng" nữa, khi chạm mặt đối thủ đến từ Bắc Âu rất mạnh về thể lực là Thụy Điển. Đây sẽ là cuộc chạm trán hứa hẹn cực kỳ hao tổn thể lực cho cả 2, phần vì sự hiểu biết và những nét tương đồng trong phong cách chơi tổng lực, liên tục dâng cao vây ráp gây sức ép để bóp nghẹt lối chơi của đối thủ.

Thụy Điển đang tạm dẫn đầu bảng F với 3 điểm sau chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia, trong khi Hà Lan thất thế hơn với chỉ 1 điểm. Một chiến thắng sẽ đồng nghĩa tấm vé đi tiếp trao vào tay Thụy Điển, nếu Nhật Bản không thắng Tunisia (11 giờ ngày 21.6, trên VTV6), thậm chí họ chắc suất ngôi nhất bảng. Trong khi đó, người Hà Lan hiểu rất rõ một thất bại sẽ đẩy họ vào tình thế cực kỳ nguy hiểm trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng.

T HỤY Đ IỂN SẼ CÓ ĐIỂM?

Lịch sử đối đầu có phần nghiêng về phía Oranje khi Hà Lan thắng 12 trong 25 lần gặp Thụy Điển trước đó ở tất cả các giải đấu, chỉ thua 8 trận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần thứ 2 họ gặp nhau tại World Cup. Lần đầu tiên là tại vòng bảng năm 1974 kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trước khi Hà Lan tiến vào chung kết, nơi họ để thua Tây Đức.

HLV Koeman khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-3-3, với thủ môn Bart Verbruggen bắt chính và hậu vệ phải Denzel Dumfries sẵn sàng dâng cao. Thủ quân Van Dijk mang đến sức mạnh không chiến và sự điềm tĩnh. Ở tuyến giữa, Frenkie de Jong sẽ giúp Hà Lan triển khai bóng từ sâu sân nhà và giữ nhịp, trận đấu. Tijjani Reijnders và Ryan Gravenberch bổ sung khả năng cầm bóng, tính cơ động và kết nối các tuyến. Crysencio Summerville sẽ rất tự tin sau khi có bàn thắng đầu tiên cho Hà Lan ở trận trước, nhưng Donyell Malen và Cody Gakpo sẽ phải nỗ lực hơn sau màn trình diễn mờ nhạt trước Nhật Bản.

Các chân sút Hà Lan sẽ càng chịu áp lực lớn hơn trước hàng thủ 5 người của Thụy Điển, với 3 trung vệ to khỏe Gustaf Lagerbielke, Isak Hien và đặc biệt Victor Lindelof giàu kinh nghiệm. Bộ 3 Benjamin Nygren, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari sẽ tập trung chia cắt tuyến giữa của Hà Lan, cuốn đối thủ vào những cuộc tranh chấp bất tận tại khu vực giữa sân chật chội.

Là đội bóng hiếm hoi ở World Cup 2026 sử dụng 2 trung phong cắm, Thụy Điển sẽ cực kỳ nguy hiểm với những đường bóng dài. Khi cần, các học trò HLV Graham Potter sẽ bỏ qua tuyến giữa để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Tốc độ, khả năng càn lướt mạnh mẽ của Isak và Gyokeres - cùng có bàn thắng và kiến tạo ở trận trước, sẽ khiến Van Dijk và hàng thủ Hà Lan luôn phải căng mình cảnh giác suốt 90 phút. Nhưng họ cũng không dám buông lỏng Yasin Ayari, chàng tiền vệ 22 tuổi đang là một trong những tay săn bàn nguy hiểm nhất tại World Cup 2026 với 2 cú sút xa đầy uy lực vào lưới Tunisia. Nếu Koeman vẫn chưa từ bỏ sự thận trọng, liệu Hà Lan sẽ lại hòa?