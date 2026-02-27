Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hà Nội có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực y tế

Liên Châu
Liên Châu
27/02/2026 10:30 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ban hành ngày 27.1.2026 quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của TP, có 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm ưu tiên thu hút nhân tài.

Cụ thể, nhóm A: các lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh của TP; nhóm B: các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, bao gồm lĩnh vực y tế; nhóm C: lĩnh vực văn hóa, thể thao; nhóm D: các lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế, xã hội của TP.

Hà Nội có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực y tế - Ảnh 1.

Y tế là một trong số các lĩnh vực Hà Nội có chính sách thu hút nhân tài

ẢNH: QUANG HÙNG

Nghị quyết nêu, các cá nhân thu hút, trọng dụng theo hình thức tuyển dụng công chức, viên chức là: nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; người có năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực… được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, ngoài ra được hưởng các chính sách: hỗ trợ một lần kinh phí và 100% thuế thu nhập cá nhân đối với chính sách hỗ trợ một lần kinh phí, cụ thể: giáo sư: 1.000 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người; phó giáo sư: 800 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và tương đương: 500 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người.

Trường hợp có bằng tiến sĩ do các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín (tại thời điểm cấp bằng): 600 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người; thạc sĩ trong nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín (tại thời điểm cấp bằng), bác sĩ chuyên khoa cấp I và tương đương: 300 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người…

Người có tài năng theo quy định nêu trên và cán bộ, công chức, viên chức sau khi được tiến cử, công nhận có tài năng được hưởng các chính sách về chế độ phúc lợi như: được bố trí theo chính sách nhà ở của TP.Hà Nội; được hỗ trợ không quá 10% giá trị của nhà ở xã hội…

Về chăm sóc y tế, người có tài năng và thành viên gia đình (bao gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được khám sức khỏe miễn phí tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập thuộc quản lý của TP. Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của người có tài năng được ưu tiên lựa chọn cơ sở giáo dục; miễn toàn bộ học phí, giá dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có liên quan khi học tại các cơ sở giáo dục công lập của TP. TP hỗ trợ 100% tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có tài năng và thành viên gia đình...

Tin liên quan

Phát động Cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' ngành y tế

Phát động Cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' ngành y tế

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ 7 phát động chiều 25.2, nhân 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, do Báo Sức khỏe và đời sống (Bộ Y tế) tổ chức với sự đồng hành của hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Nhân tài chính sách y tế nhân tài lĩnh vực y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận