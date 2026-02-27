Hà Nội có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực y tế

Cụ thể, nhóm A: các lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh của TP; nhóm B: các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, bao gồm lĩnh vực y tế; nhóm C: lĩnh vực văn hóa, thể thao; nhóm D: các lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế, xã hội của TP.

Y tế là một trong số các lĩnh vực Hà Nội có chính sách thu hút nhân tài ẢNH: QUANG HÙNG

Nghị quyết nêu, các cá nhân thu hút, trọng dụng theo hình thức tuyển dụng công chức, viên chức là: nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; người có năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực… được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, ngoài ra được hưởng các chính sách: hỗ trợ một lần kinh phí và 100% thuế thu nhập cá nhân đối với chính sách hỗ trợ một lần kinh phí, cụ thể: giáo sư: 1.000 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người; phó giáo sư: 800 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và tương đương: 500 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người.

Trường hợp có bằng tiến sĩ do các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín (tại thời điểm cấp bằng): 600 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người; thạc sĩ trong nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín (tại thời điểm cấp bằng), bác sĩ chuyên khoa cấp I và tương đương: 300 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người…

Người có tài năng theo quy định nêu trên và cán bộ, công chức, viên chức sau khi được tiến cử, công nhận có tài năng được hưởng các chính sách về chế độ phúc lợi như: được bố trí theo chính sách nhà ở của TP.Hà Nội; được hỗ trợ không quá 10% giá trị của nhà ở xã hội…

Về chăm sóc y tế, người có tài năng và thành viên gia đình (bao gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được khám sức khỏe miễn phí tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập thuộc quản lý của TP. Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của người có tài năng được ưu tiên lựa chọn cơ sở giáo dục; miễn toàn bộ học phí, giá dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có liên quan khi học tại các cơ sở giáo dục công lập của TP. TP hỗ trợ 100% tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có tài năng và thành viên gia đình...