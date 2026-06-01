Thời sự

Hà Nội: Dành 50% quỹ nhà khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư

Nguyễn Trường
01/06/2026 15:48 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội cho biết, khoảng 40 - 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan đến chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của thành phố.

Kiểm soát giá đất hợp lý để người dân có thể tiếp cận

Ngày 1.6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh

Phát biểu chỉ đạo sau khi đi kiểm tra thực địa, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo định hướng quy hoạch dài hạn, 2 khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai.

Các khu đô thị này không chỉ thực hiện chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân mà còn gắn với nhiệm vụ tái thiết đô thị, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Thành phố định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình đô thị thông minh, sinh thái; đồng thời kiểm soát giá đất và lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức hợp lý để bảo đảm người dân có thể tiếp cận được nhà ở, thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính liên quan để sớm triển khai xây dựng trên diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội cũng đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt trong công tác chuẩn bị khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ người dân.

Theo định hướng của thành phố, khoảng 40 - 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan đến chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của Hà Nội.

Phải xây những khu tái định cư thực sự chất lượng

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, việc hình thành sớm các khu tái định cư chất lượng cao sẽ tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án lớn của thành phố thời gian tới.

"Chúng ta phải xây dựng những khu tái định cư thực sự chất lượng, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ để người dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn, từ đó đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển đô thị", ông Thắng nói.

Hồi tháng 2 vừa qua, Hà Nội tiến hành khởi công 2 dự án, gồm: khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City thuộc địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa bàn các xã Thư Lâm và Đông Anh (Hà Nội).

Trong đó, dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được triển khai với diện tích khoảng 699 ha, kinh phí khoảng 100.000 tỉ đồng và được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2032.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng khu nhà ở tái thiết đô thị, nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại với giá bán hợp lý; kết hợp công trình công cộng như trường học, trung tâm VH-TT, trung tâm y tế, chợ.

Còn dự án khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa bàn các xã Thư Lâm và Đông Anh có quy mô khoảng 696 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.558 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Mục tiêu dự án này nhằm chủ động hình thành quỹ nhà táiđịnh cư phục vụ cho người dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn thành phố. Từ đó, góp phần hạn chế khiếu kiện và tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác thu hồi đất, tăng nguồn cung nhà ở.

Theo đề án khu đô thị đa mục tiêu do Hà Nội phê duyệt, người mua, thuê mua nhà ở thương mại không được chuyển nhượng nhà ở trong thời hạn 3 năm. Nếu có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư.

Hà Nội khuyến khích cư dân vùng lõi di sản di dời sang khu đô thị mới

Trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản, Hà Nội cho biết sẽ áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ lõi di sản ra các khu đô thị mới, được đầu tư đồng bộ tại vùng ngoại vi.

Chủ tịch Hà Nội: Nhà ở không phải chỉ phục vụ kinh doanh bất động sản

