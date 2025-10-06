Hà Nội: Khởi tố 2 cán bộ xã ‘bảo kê’ sử dụng ma túy

Tại họp báo thông tin kết quả công tác công an quý 3/2025 của Bộ Công an, đại tá Hoàng Quốc Việt, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, đã thông tin về kết quả ban đầu kế hoạch trấn áp tội phạm ma túy trên cả nước, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, quán bar, khách sạn…

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Cục phó C04, thông tin tại họp báo ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đại tá Việt, tại Hà Nội, vào 28.6 vừa qua, C04 đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá 3 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở các quán karaoke tại H.Đan Phượng (cũ), Hà Nội.

Đến nay, C04 đã khởi tố 88 bị can, trong đó có 2 cựu cán bộ cấp xã (danh tính chưa công bố) lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

"Đây là nhóm cán bộ liên quan việc trực tiếp bảo kê cho các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn", đại tá Hoàng Quốc Việt nói.

Đại tá Việt khẳng định vụ việc đang được tiếp tục điều tra và là minh chứng cho sự kiên quyết của C04 trong xử lý tội phạm, trên tinh thần không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ".

Cảnh sát ập vào điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép ở quán karaoke Quỳnh Trang (xã Hạ Mỗ, H.Đan Phượng (cũ), nay là xã Ô Diên, Hà Nội), đưa nhiều người về phân loại để điều tra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ án kể trên được phát hiện trong đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên cả nước.

Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Phú Thọ, Đồng Nai... cũng tập trung đánh mạnh vào cả "nguồn cung" lẫn "nguồn cầu", đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn. Đây là nơi các nhóm tội phạm ma túy thường lợi dụng để tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất cấm.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong quý 3/2025, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm loại này giảm sâu (27,2%) so với cùng kỳ năm 2024. Với tội phạm ma túy, nhà chức trách đã bắt 7.500 vụ và 14.700 người. Thu 93 kg heroine, 271 kg cần sa, 776 kg ma túy tổng hợp và gần 300.000 viên thuốc lắc.

Trong thời gian tới, C04 sẽ tiếp tục đấu tranh với loại tội phạm này trên tinh thần "cương quyết, liên tục, bền bỉ".