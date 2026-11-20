Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành công văn nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác giải quyết kiến nghị cử tri và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Đoài Phương (Hà Nội) ẢNH: VIẾT THÀNH

Trong công văn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, tập trung giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan được giao chủ trì phải chủ động phối hợp, thống nhất nội dung trả lời, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và tổ chức giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, đối với các kiến nghị liên quan đến dự án đầu tư kéo dài, chậm tiến độ, thành phố yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Các báo cáo phải nêu cụ thể giải pháp đã và đang triển khai, kết quả tháo gỡ vướng mắc cũng như tiến độ thực hiện tiếp theo.

Đối với kiến nghị đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch, các đơn vị phải làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết, mức độ phù hợp quy hoạch, thẩm quyền quyết định, khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư.

Trường hợp đề xuất chưa đủ điều kiện thực hiện hoặc không phù hợp quy hoạch, khả năng cân đối nguồn lực, cơ quan chức năng phải giải trình cụ thể lý do, căn cứ pháp lý để cử tri biết và giám sát.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng lưu ý, việc đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị phải căn cứ vào kết quả xem xét, xử lý thực tế, không nhất thiết phải chờ dự án được triển khai mới ghi nhận đã giải quyết.

Với các kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những tồn tại pháp lý về đất đai, các đơn vị phải rà soát hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện và chủ đầu tư. Đồng thời, cần nêu cụ thể những nội dung vướng mắc đã được cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Những kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố phải nêu kết quả xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện; trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương, phải báo cáo việc tham mưu, đề xuất và kết quả phản hồi (nếu có).

Đối với các vấn đề dân sinh bức xúc và những nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước, các cơ quan phải báo cáo cụ thể tình hình, kết quả xử lý, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn hoàn thành đối với những việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết từng kiến nghị phải thể hiện rõ tình trạng đã giải quyết hoặc đang giải quyết. Với những kiến nghị đang giải quyết, phải nêu cụ thể công việc đã thực hiện, khó khăn, vướng mắc, giải pháp tiếp theo và thời hạn dự kiến hoàn thành.

Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết những kiến nghị được giao chủ trì.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND thành phố xem xét đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với các cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng tiến độ, chất lượng giải quyết và trách nhiệm của người đứng đầu.