Hà Nội thí điểm trồng cây phủ xanh trụ cầu đường sắt, hầm chui

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan thực hiện giải pháp thiết kế trồng, cải tạo cây, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Mô phỏng cây leo được trồng dưới trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi ẢNH: SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Theo yêu cầu, các đơn vị liên quan được giao triển khai thí điểm các mô hình tăng cường mảng xanh tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao tại đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal City), hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ.

Cùng đó, 3 nhà chờ xe buýt gồm: nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt cũng được thí điểm. Các đơn vị đang triển khai, dự kiến hoàn thành dịp 10.10.

Đối với các trụ cầu đường sắt trên cao, lực lượng chức năng dự kiến bố trí hệ khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu trụ cầu, mặt khung giàn cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng, đồng thời bảo đảm kiểm tra kết cấu trụ.

Cây ưu tiên trồng tại chân trụ, dẫn leo lên hệ giàn và phân bố quanh các mặt trụ. Phạm vi phủ xanh không vươn lên dầm cầu, thiết bị kỹ thuật và phải chừa khoảng trống phục vụ kiểm tra, bảo trì.

Với hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, quy mô nghiên cứu khoảng 200 m2 loại giàn leo, chia theo từng khoang theo nhịp kiến trúc. Sau khi cải tạo đất, cây sẽ được trồng lên dải đất cây xanh hiện trạng.

Với hầm chui, lực lượng chức năng bố trí chậu cây dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can với chiều dài khoảng 300 m; chậu được bắt cố định trên mặt tường bằng bulong, có sử dụng keo để tăng độ liên kết và chống nước thấm vào kết cấu.

Cạnh đó, lực lượng chức năng còn trồng cây rủ theo mặt trong thành hầm, giai đoạn đầu khống chế chiều dài khoảng 2 - 3 m; định kỳ cắt tỉa, không để ảnh hưởng tĩnh không giao thông, biển báo, chiếu sáng và thiết bị kỹ thuật.

Với các nhà chờ xe buýt, dự kiến bố trí bồn, chậu cây tại phía sau hoặc hai bên nhà chờ, không chiếm dụng lối đi của người dân. Lắp hệ khung, cáp nhẹ dẫn cây leo lên vách sau và một phần mái, ưu tiên kết cấu độc lập hoặc liên kết tại các vị trí được đơn vị quản lý công trình chấp thuận.