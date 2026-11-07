Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ cấp thịt lợn nhũn bở cho trường mầm non

Yêu cầu nêu trên được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo sau khi báo chí phản ánh trong ngày 4.11 và 5.11, nhiều phụ huynh ở Trường mầm non Hoàng Liệt phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi Sao Xanh) cung cấp thịt lợn nhũn bở bất thường để chế biến suất ăn cho học sinh mầm non.

Thịt lợn dùng nấu ăn cho trẻ nhỏ ở Trường mầm non Phương Liệt bị phụ huynh phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường vào ngày 4.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Lãnh đạo Hà Nội giao UBND P.Phương Liệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4.11, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, nhiều phụ huynh có con học tại Trường mầm non Phương Liệt phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, khi dùng tay kiểm tra phần thịt nạc, miếng thịt có dấu hiệu mềm nhũn, không có độ đàn hồi như thịt tươi thông thường. Đặc biệt, khi dùng ngón tay bấm mạnh và nhấc lên thì cảm quan nhận thấy thịt nát bở.

Ngày 5.11, ban giám sát đã yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh trả lại số thực phẩm này và thay thế bằng thực phẩm mới. Đồng thời, lấy mẫu, niêm phong và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu. Dự kiến đến ngày 16.11 mới có kết quả kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, sáng 5.11, một số phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt tiếp tục thấy thực phẩm nhập vào có dấu hiệu bất thường tương tự ngày 4.11. Do không yên tâm nếu con phải sử dụng thực phẩm không đảm bảo, trong ngày 5.11, nhiều phụ huynh đã đến trường xin đón con về sớm.

Sau 2 ngày liên tiếp phát hiện thịt lợn nhũn bở bất thường, Trường mầm non Phương Liệt đã dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty Ngôi Sao Xanh, đồng thời lựa chọn nhà cung cấp mới từ ngày 6.11.

Từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, tại Hà Nội, phụ huynh liên tiếp phản ánh nhiều bất cập, tồn tại về chất lượng thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú.

Trước những phản ánh này, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu kiểm tra, xác minh các vụ việc tại các xã, phường: Bồ Đề, Trung Giã, Thanh Oai...; đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục bất cập, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu phát hiện vi phạm.