Vụ 2 ngày cấp thịt lợn nhũn bở cho trường mầm non: Đổi nhà cung cấp mới

Động thái nêu trên được UBND P.Phương Liệt (Hà Nội) đưa ra sau 2 ngày liên tiếp phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi Sao Xanh) cung cấp thịt lợn nhũn, bở bất thường để chế biến suất ăn cho học sinh.

Nhà cung cấp mới chuyển thực phẩm đến Trường mầm non Phương Liệt sáng 6.11 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong thông báo phát đi vào tối 6.11, UBND P.Phương Liệt cho biết Trường mầm non Phương Liệt đã dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty Ngôi Sao Xanh. Phía nhà trường cũng đã lựa chọn nhà cung cấp mới (không nêu rõ thông tin) và sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sau lùm xùm liên quan đến chất lượng thực phẩm xảy ra tại Trường mầm non Phương Liệt, UBND phường cho biết sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phường, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện giám sát, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm đảm bảo quy định.

Phường cũng chủ động thông tin đầy đủ, khách quan tới phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn để tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý.

Trước đó, ngày 4.11, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, nhiều phụ huynh có con học tại Trường mầm non Phương Liệt phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, khi dùng tay kiểm tra phần thịt nạc, miếng thịt có dấu hiệu mềm nhũn, không có độ đàn hồi như thịt tươi thông thường. Đặc biệt, khi dùng ngón tay bấm mạnh và nhấc lên thì cảm quan nhận thấy thịt nát bở.

Phát hiện thịt có biểu hiện mềm, nhũn, không có độ đàn hồi vào ngày 5.11, ban giám sát đã yêu cầu đơn vị cung cấp trả lại số thực phẩm này và thay thế bằng thực phẩm mới. Đồng thời lấy mẫu, niêm phong lại và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu. Dự kiến đến ngày 16.11 mới có kết quả kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, sáng 5.11, một số phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt tiếp tục thấy thực phẩm nhập vào có dấu hiệu bất thường tương tự ngày 4.11. Do không yên tâm nếu con phải sử dụng thực phẩm không đảm bảo, trong ngày 5.11, nhiều phụ huynh đã đến trường xin đón con về sớm.

Phải nghỉ làm giữa chừng để đến trường, anh T.N (đại diện ban phụ huynh có con ở lớp nhỡ B4) cho biết, việc ghi nhận thịt lợn có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trong 2 ngày liên tiếp khiến các phụ huynh rất hoang mang.

"Đối với những phụ huynh mà có ông bà ở nhà hỗ trợ thì không sao, còn như hai vợ chồng tôi đi làm cả, thì không thể nghỉ việc mà trông con được. Trong khi đó, cho con đi học như thế này thì không thể an tâm để làm việc", anh N. bày tỏ.