Hà Tĩnh: Giải cứu một thanh niên bị 'bắt cóc online'

Ngày 21.10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh giải cứu một nam thanh niên bị kẻ lừa đảo dàn dựng màn "bắt cóc online" để tống tiền.

Anh B. được giải cứu sau khi bị "bắt cóc online" do tin lời của kẻ lừa đảo ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 20.10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L. (ngụ tại xã Kỳ Anh) về việc em trai là L.H.B. (20 tuổi), sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ đã rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ .

Ngay sau đó, tài khoản Facebook của anh B. gửi tin nhắn cho chị L. với nội dung: "Anh B. lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B. đã bị bắt cóc và bị chiếm điện thoại để sử dụng".

Gia đình gọi điện cho anh B. thì không liên lạc được. Cùng thời điểm, một số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là người cho anh B. cầm cố xe để vay tiền, đồng thời đe dọa nếu trong chiều không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết anh B.

Nhận được trình báo, Công an xã Kỳ Anh đã báo cáo nhanh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Khoảng 1 tiếng sau nhận được tin báo, lực lực lượng chức năng phát hiện anh B. vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn nên tiếp cận, giải cứu an toàn.

Trình bày với lực lượng giải cứu, anh B. cho biết vào sáng cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản "Phạm Hoài". Người trong hình mặc trang phục công an, trong phòng có nhiều người (một số mặc sắc phục, số khác bị còng tay).

Kẻ lừa đảo tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo anh B. liên quan đến đường dây mua bán ma túy, phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng và yêu cầu không được tiết lộ thông tin cho ai.

Do quá lo sợ, anh B. đã làm theo hướng dẫn, rời nhà đến nhà nghỉ để "làm việc trực tuyến" với nhóm này.

Trong quá trình bị "bắt cóc online", những kẻ lừa đảo liên tục liên hệ, đe dọa và điều khiển tâm lý và thúc ép anh B. liên lạc gia đình để chuyển tiền.