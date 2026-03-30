Hà Tĩnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX ẢNH: TÂN KỲ

Với kết quả 100 % đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu các chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng và Phó các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỉ lệ 100 % đại biểu có mặt tán thành.