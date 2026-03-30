Hà Tĩnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Phạm Đức
Phạm Đức
30/03/2026 15:30 GMT+7

Ngày 30.3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

ẢNH: TÂN KỲ

Với kết quả 100 % đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu các chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng và Phó các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX. 

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỉ lệ 100 % đại biểu có mặt tán thành.

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tái đắc cử

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tái đắc cử

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Lê Văn Hẳn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
