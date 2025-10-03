Hà Tĩnh: Phạt công ty vẽ 'dự án ven sông' hơn 500 triệu đồng

Ngày 3.10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến tình trạng sốt đất sau công bố quy hoạch khu công nghiệp ở địa phương, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND (có địa chỉ tại P.Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) với số tiền 505 triệu đồng.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND tổ chức bán các lô đất nền tại "Dự án đất nền ven sông" ở xã Toàn Lưu hôm 20.9 ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND bị xử phạt về các hành vi, gồm: Không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản, chỉ là thỏa thuận miệng; cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên thông tin dự án "Dự án đất nền ven sông", có địa địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh là không đúng thực tế.

Bản giới thiệu về "Dự án đất nền ven sông" ở xã Toàn Lưu, với phối cảnh gồm nhiều hạng mục như đường nhựa nội khu, đường ven sông mà Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND tạo ra ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, vào ngày 20.9, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND tổ chức bán các lô đất nền tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu. Đây là thời điểm "sốt đất" tại địa phương này. Bởi sau khi có thông tin công bố Khu quy hoạch cụm công nghiệp phía Tây nằm ở xã Toàn Lưu, lập tức giá đất nơi đây bị đẩy lên cao. Hàng trăm "cò đất" đổ xô đi săn đất, khiến giá đất nhảy theo từng ngày.

Đặc biệt, công ty này còn phát hành các bản Catalog (tài liệu quảng cáo dạng in) để giới thiệu cho khách hàng về "Dự án đất nền ven sông" ở xã Toàn Lưu, với bối cảnh gồm nhiều hạng mục như đường nhựa nội khu, đường ven sông.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các trường hợp liên quan. Quá trình xác minh, ngành chức năng xác định Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.