Hạ viện mới của Thái Lan bầu ông Anutin làm thủ tướng

"Hạ viện đã bỏ phiếu bầu ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng", Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram tuyên bố, lưu ý rằng vị đương kim thủ tướng này đã giành được hơn một nửa số phiếu bầu, theo AFP.

Ông Anutin nhận được 293 phiếu bầu từ các nghị sĩ mới đắc cử để giành chức thủ tướng, trong khi đối thủ của ông là ông Natthaphong Ruengpanyawut (thuộc đảng Nhân dân) nhận được 119 phiếu và 86 nghị sĩ bỏ phiếu trắng, theo ông Sophon.

Với kết quả này, ông Anutin trở thành thủ tướng Thái Lan đầu tiên được tái đắc cử sau hai thập niên, cho thấy sự biến động đã đeo bám nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, theo Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khi đến tòa nhà Quốc hội ở Bangkok ngày 19.3 Ảnh: AFP

Ông Anutin (60 tuổi), người thừa kế triệu phú của một gia đình kinh doanh xây dựng và ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa ở Thái Lan, lần đầu tiên được bầu làm thủ tướng vào tháng 9.2025.

"Tôi hy vọng sẽ tiếp tục giữ chức vụ của mình để phục vụ nhân dân càng lâu càng tốt. Những người biết tôi đều hiểu rằng bất cứ khi nào có vấn đề ảnh hưởng đến công chúng, tôi sẽ lập tức đáp ứng nhu cầu của họ", ông Anutin nói với các phóng viên trước cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Chính phủ mới của Thái Lan sẽ phải đối phó với hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông, tăng trưởng kinh tế trì trệ và căng thẳng biên giới dai dẳng với nước láng giềng Campuchia, theo AFP.

Đảng Bhumjaithai thân quân đội và thân quân chủ của ông Anutin đã có kết quả bầu cử tốt nhất từ trước đến nay vào tháng trước, sau 2 vòng đụng độ biên giới chết người với Campuchia trong năm ngoái.

Bhumjaithai hứa sẽ xây dựng một bức tường dọc biên giới Campuchia, đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới và tuyển mộ 100.000 binh sĩ tình nguyện, giành được nhiều ghế nhất trong số các đảng và đưa ông Anutin vào vị trí dẫn đầu để lãnh đạo chính phủ tiếp theo.

Trong khi đó, đảng Pheu Thai, đứng thứ ba trong liên minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã đồng ý tham gia liên minh với ông Anutin cùng 14 đảng nhỏ hơn.

Đảng Nhân dân, đảng từng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử hồi tháng 2 nhưng cuối cùng chỉ về thứ hai, sẽ lãnh đạo phe đối lập, theo AFP.