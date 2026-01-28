Hạ viện Pháp thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Đây là kết quả đến từ phiên tranh luận kéo dài suốt đêm từ ngày 26 - 27.1, và được chuyển lên Thượng viện để bỏ phiếu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là nỗ lực nhằm bảo vệ trẻ em nước này trước tình trạng lạm dụng điện thoại. Dự luật, còn bao gồm điều khoản cấm điện thoại di động ở trường trung học, nếu được phê chuẩn sẽ cho phép Pháp trở thành nước kế tiếp sau Úc áp dụng biện pháp tương tự. Hồi tháng 12.2025, Úc đi đầu khi thông qua đạo luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Dự luật mới của Pháp bao gồm quy định cấm sử dụng điện thoại tại trường trung học ẢNH: AFP

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh chóng, ngày càng có nhiều người lo ngại việc trẻ em dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại sẽ đe dọa sự phát triển của trẻ nhỏ và góp phần làm gia tăng những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Phát biểu ngày 24.1, ông Macron tuyên bố "cảm xúc của trẻ em và thanh thiếu niên chúng ta không phải là món hàng để mua bán hoặc để bị thao túng". Cựu Thủ tướng Gabriel Attal, người đứng đầu đảng Phục Hưng ở Hạ viện, cho hay ông hy vọng Thượng viện sẽ thông qua dự luật vào giữa tháng 2 để lệnh cấm được thi hành từ ngày 1.9.

Mạng xã hội của tỉ phú Musk bị điều tra sau tai tiếng tạo ảnh deepfake khiêu dâm

Trong một diễn biến khác, Meta, TikTok và YouTube hôm qua ra hầu tòa ở Mỹ liên quan các cáo buộc cho rằng những nền tảng này đang làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần vì khiến giới trẻ bị nghiện, Reuters đưa tin. Phiên tòa tại Tòa Thượng thẩm bang California được xem là vụ kiện mang tính tiền lệ cho hàng ngàn đơn kiện khác đòi bồi thường do tác hại của mạng xã hội ở Mỹ.