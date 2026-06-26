Haaland có dễ giành Vua phá lưới?

Nếu chỉ nhìn vào những con số, Haaland xứng đáng là tiền đạo đáng sợ nhất World Cup 2026. Sau hai lượt trận, ngôi sao của Man.City ghi 4 bàn từ vỏn vẹn 10 pha dứt điểm, đạt hiệu suất ấn tượng hơn cả Lionel Messi (5 bàn sau 13 cú sút), Kylian Mbappe (4 bàn sau 12 cú sút), Cristiano Ronaldo (2 bàn sau 8 cú sút) hay Harry Kane (2 bàn sau 9 cú sút). Điều đặc biệt ở chỗ Haaland không phải mẫu tiền đạo thường xuyên rê dắt hay tham gia nhiều vào quá trình triển khai bóng. Anh xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và gần như biến mọi cơ hội rõ ràng thành bàn thắng. Đây cũng là phẩm chất đã đưa anh trở thành một trong những số 9 hay nhất thế giới.

Haaland luôn xử lý ít chạm nhưng cực kỳ hiệu quả ẢNH: REUTERS

Ở vòng loại khu vực châu Âu, Haaland chính là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với 16 pha lập công, góp công lớn giúp Na Uy lần đầu tiên trở lại sân chơi World Cup sau gần 3 thập niên chờ đợi. Trong màu áo Man.City, anh ghi đến 35 bàn thắng trên mọi đấu trường. Dù "The Citizens" trải qua một mùa giải không thực sự hoàn hảo, Haaland vẫn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công, chứng minh rằng khả năng săn bàn của anh gần như không bị ảnh hưởng bởi phong độ tập thể. Điểm mạnh lớn nhất của anh là không cần quá nhiều cơ hội. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ đối phương, tiền đạo cao 1,95 m đủ sức định đoạt trận đấu bằng tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm một chạm hiếm có.

Tuy nhiên, lịch sử World Cup cho thấy hiệu suất ghi bàn không phải yếu tố duy nhất quyết định danh hiệu Vua phá lưới. Điều quan trọng hơn là số trận được thi đấu. Đây lại chính là dấu hỏi lớn nhất dành cho Haaland. So với Argentina của Messi, Pháp của Mbappe, Anh của Harry Kane hay Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, Na Uy rõ ràng không được đánh giá là ứng viên vô địch. Đội hình của HLV Stale Solbakken sở hữu một vài ngôi sao chất lượng như Martin Odegaard, Alexander Sorloth hay Antonio Nusa, nhưng chiều sâu lực lượng vẫn kém đáng kể so với các ông lớn.

Nếu Na Uy dừng bước ngay từ vòng 16 đội hoặc tứ kết, Haaland sẽ mất ít nhất 2 - 3 trận để nâng cao thành tích ghi bàn. Trong khi đó, Messi, Mbappe hay Kane nhiều khả năng sẽ còn thêm nhiều cơ hội nếu đội tuyển của họ tiến sâu. Những gì diễn ra ở các kỳ World Cup trước đây cũng giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về khó khăn của Haaland. James Rodriguez giành Chiếc giày vàng năm 2014 dù Colombia chỉ vào tứ kết, nhưng đó là trường hợp rất hiếm. Phần lớn các Vua phá lưới đều thuộc về cầu thủ của những đội bóng lọt vào bán kết hoặc chung kết, đơn giản vì họ được chơi nhiều trận hơn.

Điều đó khiến cuộc đua năm nay trở nên rất thú vị. Haaland đang dẫn đầu về độ sắc bén, Messi nổi bật nhờ khả năng duy trì số lượng cơ hội và hiệu suất gần tương đương, còn Mbappe luôn biết cách bùng nổ ở các trận đấu lớn. Khoảng cách giữa những ứng viên vẫn rất sít sao và chỉ cần một vài bàn thắng ở vòng knock-out, cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều. Vì vậy, nếu xét riêng về hiệu quả dứt điểm, Haaland đang là số 1 của World Cup 2026. Nhưng để biến điều đó thành danh hiệu Vua phá lưới, anh cần nhiều hơn những bàn thắng và cần Na Uy tiếp tục ở lại giải đấu càng lâu càng tốt.