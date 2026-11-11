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    Hai bé trai 12 tuổi đi bộ hơn 150 km tìm việc làm

    Hữu Tú
    Hữu Tú

    Rời nhà, hai cháu bé 12 tuổi ở Đắk Lắk đi bộ hơn 150 km xuống khu vực phía đông tỉnh để tìm việc làm. Sau khi được người dân phát hiện, công an đã hỗ trợ liên hệ gia đình đón các cháu về nhà.

    Ngày 11.11, Công an phường Xuân Đài (Đắk Lắk) cho biết đã hỗ trợ, liên hệ với gia đình để đón hai cháu bé 12 tuổi trở về nhà an toàn sau hành trình đi bộ hơn 150 km tìm việc làm.

    Hai cháu bé 12 tuổi đi bộ hơn 150 km ở Đắk Lắk để tìm việc làm- Ảnh 1.

    Công an phường Xuân Đài hỗ trợ ăn uống cho hai bé trai sau hành trình đi bộ hơn 150 km tìm việc làm

    ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG XUÂN ĐÀI

    Trước đó, ngày 8.11, người dân phát hiện hai bé trai đi bộ lang thang trên đường nên đến hỏi thăm. Qua trò chuyện, hai cháu cho biết đã đi bộ từ nhà ở xã Ea Đrăng (Đắk Lắk) xuống các xã, phường thuộc khu vực phía đông tỉnh để tìm việc làm, với quãng đường hơn 150 km.

    Do còn nhỏ tuổi, hai cháu không được cơ sở hoặc cá nhân nào nhận vào làm việc. Tuy nhiên, các cháu vẫn tiếp tục hành trình với hy vọng tìm được công việc.

    Thấy hai cháu đi bộ nhiều ngày, người dân đã mua thức ăn, nước uống và nhanh chóng trình báo Công an phường Xuân Đài để nhờ hỗ trợ.

    Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đưa hai cháu về trụ sở, bố trí ăn uống, nghỉ ngơi và tìm hiểu thông tin cá nhân. Qua xác minh, hai cháu bé được xác định là K.S và K.Q, cùng 12 tuổi, ở xã Ea Đrăng.

    Công an phường Xuân Đài sau đó tìm cách liên hệ với gia đình để thông báo đến đón các cháu về nhà.

    Ông Y.T.A (bố cháu K.Q) cho biết con trai đã rời khỏi nhà từ ngày 3.11. Suốt nhiều ngày không thể liên lạc với con, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức nên rất lo lắng.

    Khi nhận được tin báo từ Công an phường Xuân Đài, gia đình ông nhanh chóng bắt xe khách đến đón con trở về. Gia đình cũng gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã quan tâm, hỗ trợ 2 cháu.

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