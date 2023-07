Hải Dương: Khởi tố 10 bị can dùng hung khí, vỏ chai hỗn chiến

Ngày 21.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can đều ở độ tuổi còn rất trẻ, từ 17 - 18 tuổi.



Các bị can bị khởi tố gồm: Lê M.T, Phạm H.D, Nguyễn V.Th, Vũ Đ.Đ.Th, Nguyễn V.T (cùng 17 tuổi, đều trú tại xã Thăng Long, TX.Kinh Môn); Lưu N.Th, Nguyễn Q.T (cùng 17 tuổi, đều trú tại xã Quang Thành, TX.Kinh Môn); Nguyễn Huy Hoàn (18 tuổi, trú tại xã Lê Ninh, TX.Kinh Môn); Tiên V.B (17 tuổi, trú tại xã Bạch Đằng, TX.Kinh Môn) và Lã T.A (17 tuổi, trú tại P.Thất Hùng, TX.Kinh Môn).

Theo tài liệu điều tra, trước đó, ngày 16.12.2022, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an xã Hiệp Hòa về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và gây thương tích của 2 nhóm thanh niên xảy ra tại tỉnh lộ 389B thuộc xã Hiệp Hòa.

Một số bị can tham gia vụ dùng hung khí tấn công nhau CACC

Công an TX.Kinh Môn điều tra, xác định do có mâu thuẫn nên Trần V.C (17 tuổi, trú tại thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành) và Nguyễn T.S (17 tuổi, trú tại khu Huề Trì, P.An Phụ, cùng TX.Kinh Môn) hẹn nhau khoảng 20 giờ ngày 11.12.2022 gặp tại khu vực hồ câu Đích Sơn, Hiệp Hòa để đánh nhau.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tại tỉnh lộ 389B thuộc xã Hiệp Hòa, nhóm do Trần V.C cầm đầu (gồm 12 đối tượng) và nhóm do Nguyễn T.S cầm đầu (gồm 20 đối tượng) đi nhiều xe mô tô, cầm theo vỏ chai thủy tinh, dao phóng lợn, tuýp sắt và một số hung khí khác đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thuộc 2 nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại trong vụ hỗn chiến.