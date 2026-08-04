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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai Long lý giải màn ăn mừng trước Indonesia, chấn thương đầu của Việt Anh ra sao?

Văn Trình
Văn Trình
Tiền vệ Nguyễn Hai Long đã lên tiếng lý giải hành động ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Indonesia, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng mang đến tin vui về tình trạng chấn thương sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam.

Tối 3.8, đội tuyển Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân đối phương tại bảng A ASEAN Cup 2026. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn đến mục tiêu giành ngôi đầu bảng và mở rộng cánh cửa vào bán kết.

Hai Long là một trong những cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét nhất. Được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính ở vị trí bên cánh trái, tiền vệ của CLB Hà Nội thi đấu năng nổ và trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 15. Sau khi lập công, Hai Long hướng về phía khán đài có đông người hâm mộ Indonesia rồi chỉ tay vào huy hiệu nhà đương kim vô địch ASEAN Cup trên ngực áo. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi.

Hai Long lý giải màn ăn mừng trước Indonesia, chấn thương đầu của Việt Anh ra sao?- Ảnh 1.

Hành động ăn mừng của Hai Long thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2000 cho biết màn ăn mừng ấy không mang hàm ý đặc biệt. Hai Long bày tỏ: "Em rất vui khi góp bàn thắng và giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó em chỉ vô tình nghĩ đến chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt cả".

Hai Long cũng nhấn mạnh chiến thắng trên sân Indonesia có ý nghĩa rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ được đánh giá cao.

Hai Long nói: "Trước khi bước vào trận này, đội tuyển Việt Nam chịu áp lực rất lớn khi phải thi đấu trên sân khách với một Indonesia rất mạnh. Chúng tôi biết điều đó và đã chuẩn bị kỹ. Đội tuyển đã giành chiến thắng và quan trọng hơn là tiến thêm một bước vào vòng bán kết".

Khi được hỏi về quyết định thay đổi nhân sự táo bạo của HLV Kim Sang-sik trận gặp Indonesia, Hai Long chia sẻ: "Mỗi trận đấu, HLV Kim có cách dùng người và chiến thuật khác nhau. Điều quan trọng là tất cả cầu thủ đều tuân thủ và thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì lá cờ mang trên ngực".

Hai Long lý giải màn ăn mừng trước Indonesia, chấn thương đầu của Việt Anh ra sao?- Ảnh 2.

Hai Long khẳng định tất cả các cầu thủ đều ra sân với quyết tâm cao nhất để giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việt Anh đã ổn

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, tình huống Bùi Hoàng Việt Anh phải rời sân để các nhân viên y tế xử lý vết thương cũng khiến người hâm mộ đội tuyển Việt Nam lo lắng. Phút 26, trong pha tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Mitchell Baker của Indonesia, trung vệ mang áo số 20 có va chạm mạnh. Việt Anh bị rách vùng chân mày và chảy máu, buộc đội ngũ y tế phải vào sân băng bó.

HLV Kim Sang-sik khi đó không giấu được sự lo lắng. Việt Anh là một trong những thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát và đã chơi tốt, góp phần giúp hàng phòng ngự Việt Nam vô hiệu hóa các mũi tấn công nguy hiểm của Indonesia.

Đáng chú ý, Việt Anh sau khi được băng bó đã trở lại sân và tiếp tục thi đấu, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0. Chia sẻ sau trận, trung vệ này cũng trấn an người hâm mộ: "Lúc này em cảm thấy ổn, không vấn đề gì cả".

Hai Long lý giải màn ăn mừng trước Indonesia, chấn thương đầu của Việt Anh ra sao?- Ảnh 3.

Bùi Hoàng Việt Anh đã được xử lý vết thương và anh khẳng định bản thân vẫn đang rất ổn

ẢNH: VFF

May mắn là chấn thương của Việt Anh không nghiêm trọng. Trong cập nhật mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết trung vệ sinh năm 1999 được đưa tới bệnh viện để khâu vết rách ở vùng chân mày. Việc xử lý vết thương được đánh giá sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn.

Việt Anh cho biết anh rất vui khi được trở lại đội hình sau 2 trận không thi đấu: "2 trận đấu qua em không thi đấu và cảm thấy rất buồn. Dù vậy, em luôn chờ đợi cơ hội và hôm nay rất vui khi được ra sân, giúp đội giành chiến thắng".

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