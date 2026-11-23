Ngày 23.11, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang đến thăm, động viên gia đình ông Phạm Sáng, thành viên đội cứu hộ tử vong khi tham gia ứng cứu người đuối nước ở biển Nha Trang.

Cứu một người tắm biển, hai người tử vong

Trước đó, sáng 21.11, một phụ nữ tắm biển tại khu vực đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có dấu hiệu đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An, người dân địa phương, lập tức lao xuống biển cứu người.

Nhận được tin báo, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh chóng triển khai ứng cứu. Các nạn nhân được đưa vào bờ. Người phụ nữ được cứu sống, nhưng ông An không qua khỏi.

Lãnh đạo phường Nha Trang thăm viếng, động viên gia đình, ghi nhận tinh thần nghĩa hiệp của ông Nguyễn Duy An ẢNH: NHA TRANG

Lãnh đạo phường Nha Trang đã đến thăm viếng, dâng hương và chia buồn với gia đình ông An, đồng thời ghi nhận tinh thần dũng cảm, nghĩa hiệp của ông khi không ngại hiểm nguy lao xuống biển cứu người.

Đáng tiếc, ông Phạm Sáng, thành viên đội cứu hộ tham gia ứng cứu, cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Sáng đã tử vong vào sáng 22.11.

Điều khiến dư luận băn khoăn là người phụ nữ được cứu sống sau đó được cho là đã rời khỏi hiện trường. Theo thông tin được chia sẻ, đến nay chưa ghi nhận việc người này đến thăm hỏi gia đình hai người tử vong trong vụ cứu nạn.

Cần chế tài người bất chấp lệnh cấm tắm biển

Thời điểm xảy ra vụ việc, vùng biển Nha Trang đang có gió mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã cắm biển cảnh báo, cấm bơi lội trên toàn tuyến biển đường Trần Phú. UBND phường Nha Trang cũng yêu cầu người dân, du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, không tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trong thời điểm biển động.

Thế nhưng, tình trạng một số người bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm vẫn diễn ra, khiến công tác cứu hộ đối mặt với nhiều rủi ro. Việc xử lý vi phạm cũng còn bất cập khi UBND phường Nha Trang quản lý trên bờ, trong khi khu vực dưới biển thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý vịnh Nha Trang.

Ông Đàm Hải Vân, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết trước tình trạng nhiều người dân, du khách không chấp hành lệnh cấm tắm biển, Ban chỉ có thể phối hợp với công an phường, dân quân để can thiệp. Đội cứu nạn, cứu hộ chủ yếu thực hiện cảnh giới, nhắc nhở, vận động chứ không có chức năng cưỡng chế người dân, du khách lên bờ.

Thực tế này cho thấy việc tuyên truyền, nhắc nhở chưa đủ sức răn đe đối với những người chủ quan, coi thường cảnh báo. Mỗi trường hợp xuống biển khi sóng lớn không chỉ tự đặt mình vào nguy hiểm mà còn có thể khiến người thân, người dân và lực lượng cứu hộ phải đối mặt với rủi ro khi tham gia ứng cứu.

Theo ông Vân, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, nhìn nhận lại các chế tài xử lý đối với trường hợp không chấp hành lệnh cấm tắm biển.

Lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách khi phát hiện trường hợp nguy cấp cần lập tức thông báo cho nhân viên cứu hộ để có phương án ứng cứu. Người dân tuyệt đối không tự ý tham gia cứu người khi không có kỹ năng, nghiệp vụ hoặc chưa được đào tạo, tránh biến mình thành nạn nhân tiếp theo.

Bên cạnh đó, người dân cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, không chủ quan xuống biển khi đã có cảnh báo nguy hiểm.

Người bất chấp lệnh cấm tắm biển có bị xử lý?

Một vấn đề khác được dư luận quan tâm là trách nhiệm pháp lý của người phụ nữ được cứu sống trong vụ việc, khi hai người tham gia cứu giúp đã tử vong. Người phụ nữ xuống biển tắm dù đã có cảnh báo cấm tắm, dẫn đến hậu quả hai người ứng cứu tử vong.

Trao đổi về chế tài đối với hành vi cố tình xuống biển tắm khi đã có lệnh cấm, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết hiện chưa có khung xử phạt riêng, quy định cụ thể đối với hành vi này.

Tuy nhiên, nếu người tắm biển cố tình không chấp hành yêu cầu của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn hoặc giữ gìn trật tự công cộng, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính về hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc hành vi gây mất trật tự công cộng.

Lực lượng cứu hộ nhắc nhở người đàn ông không tắm biển khi sóng lớn nhưng bị người này phản ứng ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH