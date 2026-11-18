Trong căn nhà ở thôn Quảng Tiên (xã Nam Ba Đồn), ông Trần Xuân Vằn (69 tuổi) vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư lưỡi. Sức khỏe suy kiệt, kinh tế gia đình khó khăn khiến việc điều trị tiếp theo gần như phải bỏ ngỏ. Sau phẫu thuật, ông chưa thể tiếp tục xạ trị, hóa trị vì không có tiền. Trớ trêu hơn, cháu ruột của ông là Trần Mai Bảo Ngọc (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên, phân hiệu Quảng Tiên) cũng mang trong mình căn bệnh hiếm gặp, phải điều trị kéo dài tại Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội).

Bệnh của Ngọc khởi phát từ nhỏ với những biểu hiện ngoài da. Ban đầu, gia đình nghĩ cháu bị viêm da thông thường. Đến năm lớp 4, lớp 5, những vết loét xuất hiện ở tay có dấu hiệu nhiễm trùng. Gia đình đưa cháu đi khám nhiều nơi, từ Ba Đồn đến Huế rồi ra Hà Nội. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ xác định Ngọc mắc hội chứng PAPA do đột biến gien - một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp. Bệnh gây tổn thương hệ thống mô liên kết, kèm viêm da mủ hoại thư. Hiện chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, các biện pháp y tế chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng và ngăn biến chứng.

Bản thân đang mang căn bệnh hiếm gặp, Ngọc vẫn tranh thủ chăm ông nội Ảnh: Nguyễn Phúc

Từ tháng 1.2026, Ngọc phải sử dụng thuốc sinh học để duy trì tình trạng ổn định và ra Hà Nội tái khám, xét nghiệm định kỳ 2 lần/tháng để kiểm tra chỉ số nhiễm khuẩn trong máu. Nếu chỉ số tăng cao, em phải nhập viện điều trị. Điều khiến gia đình lo lắng nhất là Ngọc không thể ngừng thuốc. Chỉ cần ngưng khoảng 2 ngày, em có thể sốt cao trở lại, bệnh diễn tiến nặng, nguy cơ ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương và gây suy đa tạng.

Nỗi lo bệnh tật càng đè nặng khi gia đình Ngọc liên tục có người phải nhập viện. Khi chúng tôi đến thăm, chị Mai Thị Thu (34 tuổi, mẹ Ngọc, con dâu ông Vằn) đang đưa người con thứ 2 đi bệnh viện. Trong khi đó, bà Phạm Thị Lan (69 tuổi, vợ ông Vằn) sức khỏe suy nhược, thường xuyên đau đầu, hiện cũng phải nằm viện. Gia đình chị Thu có 3 người con, Ngọc là con lớn. Chồng chị làm cơ khí trong miền Nam, còn chị xoay xở chăm sóc các con và người thân đau ốm. Những chuyến đi bệnh viện nối tiếp nhau, tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Một mái nhà có đến 2 người mang bệnh nặng, người già yếu, trẻ nhỏ cần chăm sóc, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu trông vào người chồng đi làm xa. Rất mong những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng để hai ông cháu có điều kiện tiếp tục chống chọi với bệnh tật.