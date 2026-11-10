Xót lòng cảnh bà cụ nuôi 3 cháu ngoại

Trong căn nhà nhỏ nằm sát chân núi ở xóm Bắc Sơn, cụ Tần buồn bã kể, 13 năm trước, người con gái út của vợ chồng cụ sau một thời gian rời quê, trở về với cái thai sắp sinh, nhưng cụ không biết bố đứa bé là ai. Khi đó chồng cụ đã mất. Sinh con được vài tháng, người mẹ bỏ đứa trẻ lại cho cụ rồi tiếp tục rời đi.

Cụ Tần lo lắng khi sức khỏe đã yếu trong khi 3 đứa cháu còn quá nhỏ ẢNH: K.HOAN

Khoảng 4 năm sau, người con gái này lại mang về gửi cụ Tần một bé gái chưa đầy 1 tuổi. Cụ cũng không biết cha đứa trẻ là ai. Ít năm sau, cụ tiếp tục nhận nuôi thêm một cháu trai mới 10 tháng tuổi, cũng là con của người con gái út. Những đứa trẻ này đều mang họ mẹ.

Cách đây 4 năm, người mẹ trở về đưa đứa con thứ hai rời nhà với lý do gửi cho gia đình bên nội nuôi dưỡng. Gần 2 năm sau, đứa trẻ được đưa trả về cho cụ Tần khi đã 8 tuổi nhưng chưa từng được đến trường. "Chúng tôi phát hiện ra mới làm thủ tục và vừa rồi đã đưa cháu đi học lớp 1", ông Cao Văn Hùng, xóm trưởng xóm Bắc Sơn, kể.

Căn nhà cụ Tần vay ngân hàng 25 triệu đồng xây từ năm 2016 đến nay vẫn chưa trả hết nợ ẢNH: K.HOAN

Tuổi cao, sức khỏe đã suy yếu, nhưng cụ Tần vẫn là chỗ dựa duy nhất của 3 đứa cháu (13, 9 và 5 tuổi). Cuộc sống của 4 bà cháu chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi và những công việc kiếm sống qua ngày của cụ.

Gần 9 giờ, giữa cơn mưa tầm tã, cụ Tần mới trở về nhà với nải chuối xanh và một mớ rau đội trên đầu. Buổi sáng, không nhờ được ai chở cháu út 5 tuổi đến trường mầm non, cụ đành dẫn cháu đi bộ gần 2 km. Đưa cháu đến lớp xong, cụ ghé nhà người quen và được cho nải chuối mang về làm thức ăn. "5 tuổi rồi nên phải đưa nó đi học để cô giáo dạy cái chữ. Đưa cháu đến trường xong, tui ghé nhà người quen, họ cho nải chuối xanh", cụ Tần nói.

Bữa ăn của 4 bà cháu ẢNH: NGỌC DŨNG

10 năm trước, căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát, cụ Tần phải vay ngân hàng 25 triệu đồng mua vật liệu dựng lại nhà. Đến nay, khoản nợ vẫn còn 8 triệu đồng chưa thể trả. "Tui có 6 đứa con, nhưng đứa mô cũng khó khăn, không giúp được gì. Đứa út còn mang về 3 đứa cháu ngoại, không gửi về đồng nào, tui cũng phải ráng nuôi, dù sức không còn để lao động nuôi các cháu", cụ buồn bã nói.

Cụ Tần có 1 sào ruộng, chỉ đủ gạo ăn trong ít tháng. Mỗi tháng, cụ được hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng, nhưng phải dành khoảng 200.000 đồng mua thuốc điều trị rối loạn tiền đình. Số tiền còn lại cụ chắt chiu để trả tiền điện, mua gạo và trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Cụ Tần đội mưa với nải chuối xanh và mớ rau mang về làm thức ăn cho 4 bà cháu ẢNH: K.HOAN

Ông Cao Văn Hùng cho biết cụ Tần những hôm nào khỏe thì ra bãi biển cào nghêu, bán lấy tiền mua thức ăn cho các cháu. Những hôm cụ không thể đi làm, cháu ngoại Cao Đức Thắng (13 tuổi) ban đêm phải ra đồng bắt ốc, cua, kiếm cá về làm thức ăn cho cả nhà. "Hoàn cảnh của cụ Tần và 3 cháu ngoại rất đáng thương nên các đoàn thể ở địa phương đã nhiều lần quan tâm, hỗ trợ nhưng nguồn lực còn hạn chế, chưa thể giúp gia đình cải thiện cuộc sống. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để cụ và các cháu có cuộc sống đỡ vất vả, khó khăn hơn", ông Hùng nói.