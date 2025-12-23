Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hải Phòng: 7 ô tô va chạm liên hoàn, tạm giữ tài xế xe đầu kéo

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/12/2025 07:36 GMT+7

Sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 7 ô tô trên QL5 (đoạn qua Hải Phòng) khiến 2 người tử vong, Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp một tài xế để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 23.12, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (52 tuổi, trú tại xã Lai Khê, TP.Hải Phòng) để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên QL5, đoạn qua P.Tứ Minh.

Hải Phòng: 7 ô tô va chạm liên hoàn, tạm giữ tài xế xe đầu kéo- Ảnh 1.

Chiếc ô tô 5 chỗ bẹp nát trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn

ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 22.12, tại Km46+500 QL5 (chiều Hà Nội - Hải Phòng), xe ô tô đầu kéo biển số 15C-132.14, kéo theo rơ moóc 15R-024.15 do ông Thịnh điều khiển đã không chú ý quan sát và đâm vào các phương tiện đi cùng chiều đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Cú đâm đã gây chuỗi tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, gồm xe tải, xe đầu kéo và ô tô con. Các phương tiện bị dồn ép khiến nhiều xe biến dạng nghiêm trọng.

Hải Phòng: 7 ô tô va chạm liên hoàn, tạm giữ tài xế xe đầu kéo- Ảnh 2.

Bị đâm từ phía sau, chiếc ô tô 5 chỗ biến dạng hoàn toàn

ẢNH: N.T

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ là ông Lưu Công B. (51 tuổi) và anh Vương Quốc T. (32 tuổi). Một nạn nhân khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Bảy phương tiện đều hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Hải Phòng đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn và ma túy; riêng một lái xe đang cấp cứu tại bệnh viện nên chưa thể kiểm tra.

Cũng trong tối 22.12, ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cùng đại diện các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình các nạn nhân tử vong; động viên người bị thương.

