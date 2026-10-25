Hải Phòng: Áp lực thu hơn 4.600 tỉ đồng tiền sử dụng đất mỗi tháng

Theo báo cáo của UBND TP.Hải Phòng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2026 đạt hơn 163.740 tỉ đồng, bằng 84% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ.



Hải Phòng có lợi thế lớn về hạ tầng cảng biển ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt 80.894 tỉ đồng, bằng 78,4% dự toán pháp lệnh và 74,4% mục tiêu theo nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong khi nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng, tiến độ thu tiền sử dụng đất lại đang tạo áp lực lớn đối với mục tiêu ngân sách cả năm của địa phương này.

Cụ thể, 9 tháng qua, TP.Hải Phòng thu được 22.171 tỉ đồng tiền sử dụng đất, đạt khoảng 61,2% kế hoạch năm. Để hoàn thành chỉ tiêu 36.200 tỉ đồng, thành phố phải thu thêm 14.029 tỉ đồng trong 3 tháng cuối năm, bình quân gần 4.677 tỉ đồng/tháng.

Áp lực càng lớn khi thị trường bất động sản còn trầm lắng, giao dịch có xu hướng chững lại, trong khi tiến độ đấu giá đất và thu hồi các khoản nợ tiền sử dụng đất ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách.

Trong khi đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt hơn 58.700 tỉ đồng, bằng 87,5% dự toán pháp lệnh, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Thu từ thuế, phí chiếm 72,5% tổng thu nội địa, tăng 15% so với năm trước.

Theo ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế TP.Hải Phòng, các chính sách miễn, giảm thuế và yếu tố thị trường đã làm giảm nguồn thu gần 5.500 tỉ đồng trong 9 tháng. Chính sách gia hạn thuế cũng ảnh hưởng tiến độ thu khoảng 2.218 tỉ đồng.

Hải Phòng đặt mục tiêu thu nội địa năm 2026 đạt 108.800 tỉ đồng. Như vậy, trong quý 4, thành phố phải thu thêm 27.906 tỉ đồng, trong đó riêng tiền sử dụng đất chiếm hơn một nửa.

Với số thu còn phải thực hiện chiếm gần 39% kế hoạch năm, tiền sử dụng đất đang là nguồn thu chịu áp lực lớn nhất trong chặng nước rút hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nội địa của TP.Hải Phòng năm 2026.



Để hoàn thành nhiệm vụ, ngành thuế Hải Phòng đang phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, thu hồi các khoản nợ, đồng thời rà soát từng nguồn thu, tăng cường quản lý nợ thuế và chống thất thu ngân sách.