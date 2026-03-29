Hải Phòng đề xuất miễn phí hạ tầng cảng biển đối với xăng, dầu

Sáng 29.3, UBND TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng và logistics có nhiều biến động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, với vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics lớn của cả nước, mọi biến động xăng dầu đều tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng.

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu giải pháp hỗ trợ thiết thực, trong đó đáng chú ý là đề xuất giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí. Theo phương án trình HĐND TP.Hải Phòng, mức thu phí này dự kiến là 0 đồng trong 9 tháng cuối năm 2026, góp phần giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết đang gặp vướng mắc lớn về hạ tầng cảng và quy định kỹ thuật. Ông Nguyễn Thế Phong, Phó giám đốc Petrolimex Hải Phòng, cho biết nguồn cung xăng dầu, nhựa đường, nhiên liệu bay phụ thuộc nhiều vào tàu chuyên dụng, nhưng số lượng tàu phù hợp với điều kiện cảng còn hạn chế.

ẢNH: N.H

Ngoài ra, các doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh hệ số an toàn (hệ số K) để tạo điều kiện cho tàu ra vào cảng linh hoạt hơn; đồng thời đề xuất giãn lộ trình thực hiện Nghị định 34/2025/NĐ-CP do thời gian chuẩn bị ngắn, nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Bà Tạ Thị Hiền, Giám đốc Công ty CP 19-9 cho rằng, quy định kỹ thuật mới nếu áp dụng ngay có thể khiến nhiều doanh nghiệp không kịp hoàn thiện hồ sơ, dẫn đến nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí logistics.

Trước các kiến nghị, đại diện Sở Công thương, Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết sẽ phối hợp rà soát, tổng hợp khó khăn, báo cáo các bộ, ngành T.Ư xem xét điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ quan liên quan rút ngắn thời gian thông quan, bốc dỡ hàng hóa, đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án nguồn cung, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu trên địa bàn.



