Hai thanh niên ngoài giờ làm là ra đường vá ổ gà

Không ngại nắng nóng, vất vả

Làm nghề cắt tóc tại nhà, anh Nguyễn Văn Tân (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) thường nghe khách kể chuyện bị ngã vì vướng ổ gà trên đường. "Nhiều khi mình tự nghĩ, tại sao những lúc rảnh mình không làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng", anh Tân chia sẻ.

Hai chú cháu anh Tân miệt mài vá ổ gà trên đường, giúp người dân đi lại an toàn hơn ẢNH: NVCC

Thế là anh bắt đầu đi khảo sát những đoạn đường có nhiều ổ gà, ổ voi và tìm cách khắc phục trong khả năng của mình. Toàn bộ vật liệu đều do anh tự chuẩn bị, không kêu gọi quyên góp. Với những ổ gà lớn, chi phí có thể lên đến hàng triệu đồng.

Anh ưu tiên những tuyến đường đông người qua lại, đặc biệt là nơi có nhiều học sinh và công nhân di chuyển hằng ngày. Do vẫn phải duy trì công việc chính, anh thường tranh thủ sáng sớm hoặc buổi trưa để thực hiện.

Công việc không ít vất vả khi thiếu máy móc và dụng cụ chuyên dụng. Phần lớn vật liệu phải vận chuyển bằng xe máy, còn việc sửa đường chủ yếu thực hiện bằng dụng cụ thô sơ. Những buổi trưa mùa hè, cái nóng ngoài đường càng khiến quá trình làm việc thêm nhọc nhằn.

Khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, anh Tân nhận được nhiều lời động viên, trong đó có người cho biết từng bị ngã hoặc gặp sự cố tại những vị trí anh đang sửa. Điều khiến anh trân trọng là sự quan tâm của mọi người. Có người dừng lại gửi tiền hỗ trợ nhưng anh đều từ chối, chỉ nhận nước uống để dùng trong lúc làm việc.

Mong góp thêm việc tử tế cho đời

Trong hành trình ấy, anh Tân có thêm bạn đồng hành là anh Nguyễn Duy Mạnh (cháu họ của anh Tân, đang làm nghề nuôi cá ở Hải Phòng). Anh Mạnh cho biết vì nhận thấy ý nghĩa của công việc chú đang làm nên chủ động xin tham gia.

Những ổ gà trước và sau khi vá ẢNH: NVCC

Khoảng hơn 4 tháng qua, 2 chú cháu cùng chuẩn bị vật liệu, vận chuyển và xử lý những vị trí cần thiết. Anh Tân lên kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ, còn anh Mạnh phụ sắp xếp và trải vật liệu. "Những ổ gà to, không có xe vận chuyển nên phải chở vật liệu bằng xe máy từng chút một. Hơi vất vả và lâu. Dù có nắng nóng nhưng lúc nào chú cũng cười nói, động viên", anh Mạnh kể.

Qua những lần cùng làm việc, anh Mạnh cho biết mình học được sự kiên trì, nhiệt huyết và tinh thần làm việc vì cộng đồng. Anh mong muốn tiếp tục cùng chú lan tỏa những điều tích cực đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Với anh Tân, việc làm này không nhằm tìm kiếm sự chú ý hay lợi ích cá nhân. Anh mong con cái sau này nhìn vào hành động của mình để hiểu rằng ai cũng có thể góp sức cho cộng đồng từ những điều nhỏ bé. "Một mình bản thân tôi không thể vá hết tất cả ổ gà. Nhưng tôi mong mỗi người sẽ có ý thức hơn, cùng quan tâm đến những điều có ích cho xã hội", anh chia sẻ.

Việc làm của 2 chú cháu anh Tân còn được người dân trong xóm ghi nhận. Ông Nguyễn Văn Dũng (ở xã An Phú, TP.Hải Phòng) biết đến việc làm của 2 chú cháu qua những lần trực tiếp chứng kiến họ sửa chữa các đoạn đường hư hỏng.

"Lần đầu chứng kiến, mình thực sự xúc động và khâm phục. Giữa cuộc sống còn nhiều lo toan, vẫn có những người sẵn sàng bỏ công sức để làm điều tốt đẹp cho cộng đồng", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, trước đây, nhiều đoạn đường trong khu vực xuất hiện ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, vào những ngày mưa, nước đọng che khuất các hố sâu khiến việc đi lại càng tiềm ẩn nguy hiểm.