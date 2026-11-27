Tàu cá quay lại Triều Tiên vào ngày 27.11 Ảnh: AP

Hãng Yonhap ngày 27.11 đưa tin Hàn Quốc vừa đưa một tàu cá của CHDCND Triều Tiên trở lại qua giới tuyến trên biển cùng 6 ngư dân, trong khi một người khác quyết định ở lại Hàn Quốc.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tàu cá này đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (NLL) lúc 8 giờ 33 ngày 27.11 và gặp hai tàu Triều Tiên chờ sẵn ở phía bên kia lúc 9 giờ.

Trước đó, tàu cá của Triều Tiên được phát hiện trôi dạt vào ngày 3.11 trên vùng biển quốc tế phía bắc đảo Ulleung của Hàn Quốc.

Trong số 7 người đàn ông Triều Tiên trên tàu, một người bày tỏ mong muốn ở lại Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết người đàn ông này đã nói rõ ngay từ đầu về việc không muốn trở lại Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc quyết định hồi hương 6 thành viên thủy thủ đoàn vì lý do nhân đạo. Người còn lại sẽ được bảo vệ tại Hàn Quốc với tư cách là người đào tẩu theo luật hiện hành.

Triều Tiên chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Hàn Quốc đã liên lạc với Triều Tiên thông qua Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, do hai bên hiện không có kênh liên lạc.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã phát sóng các thông tin cập nhật về việc hồi hương người dân Triều Tiên trên mạng lưới thông tin liên lạc hàng hải quốc tế từ sáng sớm 27.11.

Việc các tàu Triều Tiên chờ đợi ở bên kia giới tuyến trên biển cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã biết về kế hoạch của Seoul đưa tàu đánh cá hồi hương. Những tàu cá tương tự thường được hồi hương bằng cách cho phép quay trở lại vùng biển nơi tàu được cứu.