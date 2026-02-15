Hàng ngàn người đổ về check-in cùng linh vật 'trùm cuối' Kim Mã 4.0 bên sông Hàn

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 28 tết, mặc cho thời tiết nắng nóng đặc trưng miền Trung, từ đầu giờ chiều, từng nhóm gia đình, bạn trẻ đã đổ về khu vực ven sông, khiến không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Tại khu vực phía tây Cầu Rồng, linh vật ngựa mang tên Kim Mã 4.0 được đặt ở vị trí trung tâm và trở thành "điểm nóng".

Tác phẩm có chiều cao 4,3 m, dài 5,1 m, phần đế rộng 2,6 m. Linh vật được tạo hình theo phong cách đương đại pha yếu tố vị lai, với các mảng khối dứt khoát, chi tiết gợi liên tưởng đến công nghệ và robot.

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED chiếu sáng khiến Kim Mã 4.0 càng thêm nổi bật. Nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh lưu niệm bên linh vật.

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Hải Châu) cho hay linh vật thiết kế năm nay hiện đại, khác những năm trước. Gia đình tôi đi sớm để chụp hình, tránh đông vào những ngày cận tết.

Xung quanh Kim Mã 4.0 là các tiểu cảnh đa dạng như mô hình ngựa cách điệu kết hợp thảm hoa xuân; cụm trang trí bánh chưng, bánh tét, câu đối đỏ; hay tiểu cảnh tái hiện hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

Nhiều gia đình dừng lại khá lâu để tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân bên các tiểu cảnh mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Cách đó không xa, trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, linh vật Kim Mã hợp nhất sơn vàng cao gần 4 m cũng thu hút sự chú ý. Phần thân linh vật được ghép từ các khối chữ ghi tên Đà Nẵng và 94 xã, phường và đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhiều người dân thích thú tìm tên địa phương của mình trên thân linh vật rồi chụp ảnh lưu niệm.

Anh Trần Văn Minh (ở phường Hòa Khánh) cho biết gia đình anh đi một vòng mới tìm thấy tên phường. Khi tìm được, ai cũng vui vì cảm thấy địa phương mình hiện diện trên công trình chung của thành phố.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân từ ngày 14.2 đến 26.2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Việc hoàn thiện sớm các điểm trang trí không chỉ góp phần tạo không khí xuân rộn ràng mà còn làm đẹp thêm cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn thu hút du khách khi đến với thành phố bên sông Hàn dịp đầu năm mới.

