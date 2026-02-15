Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hàng ngàn người đổ về check-in cùng linh vật 'trùm cuối' Kim Mã 4.0 bên sông Hàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/02/2026 21:26 GMT+7

Trong ngày 28 tết trước giao thừa, khu vực đường hoa ven sông Hàn (TP.Đà Nẵng) đã thu hút đông đúc người dân và du khách đổ về chiêm ngưỡng dàn linh vật ngựa độc đáo.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 28 tết, mặc cho thời tiết nắng nóng đặc trưng miền Trung, từ đầu giờ chiều, từng nhóm gia đình, bạn trẻ đã đổ về khu vực ven sông, khiến không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Tại khu vực phía tây Cầu Rồng, linh vật ngựa mang tên Kim Mã 4.0 được đặt ở vị trí trung tâm và trở thành "điểm nóng".

Tác phẩm có chiều cao 4,3 m, dài 5,1 m, phần đế rộng 2,6 m. Linh vật được tạo hình theo phong cách đương đại pha yếu tố vị lai, với các mảng khối dứt khoát, chi tiết gợi liên tưởng đến công nghệ và robot.

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 1.

Nhiều người check-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED chiếu sáng khiến Kim Mã 4.0 càng thêm nổi bật. Nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh lưu niệm bên linh vật.

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Hải Châu) cho hay linh vật thiết kế năm nay hiện đại, khác những năm trước. Gia đình tôi đi sớm để chụp hình, tránh đông vào những ngày cận tết.

Xung quanh Kim Mã 4.0 là các tiểu cảnh đa dạng như mô hình ngựa cách điệu kết hợp thảm hoa xuân; cụm trang trí bánh chưng, bánh tét, câu đối đỏ; hay tiểu cảnh tái hiện hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

Nhiều gia đình dừng lại khá lâu để tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân bên các tiểu cảnh mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Cách đó không xa, trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, linh vật Kim Mã hợp nhất sơn vàng cao gần 4 m cũng thu hút sự chú ý. Phần thân linh vật được ghép từ các khối chữ ghi tên Đà Nẵng và 94 xã, phường và đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhiều người dân thích thú tìm tên địa phương của mình trên thân linh vật rồi chụp ảnh lưu niệm.

Anh Trần Văn Minh (ở phường Hòa Khánh) cho biết gia đình anh đi một vòng mới tìm thấy tên phường. Khi tìm được, ai cũng vui vì cảm thấy địa phương mình hiện diện trên công trình chung của thành phố.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân từ ngày 14.2 đến 26.2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Việc hoàn thiện sớm các điểm trang trí không chỉ góp phần tạo không khí xuân rộn ràng mà còn làm đẹp thêm cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn thu hút du khách khi đến với thành phố bên sông Hàn dịp đầu năm mới.

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 2.

Phía tây cầu Rồng được trang trí nổi bật với nhiều loại hoa đầy màu sắc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 3.

Một linh vật ngựa robot đặt bên sông Hàn cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 4.

Vườn dạo phía tây cầu Rồng mở cửa từ sáng 14.2, để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trong đó, linh vật “Kim Mã 4.0" tạo điểm nhấn thu hút hàng ngàn người

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 5.

Nhiều người dân lẫn du khách đánh giá cao sự tinh tế đầy cuốn hút của các linh vật ngựa tại TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 6.

Check-in bên linh vật Kim Mã 4.0

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 7.

Chiều 28 tết rất đông du khách, người dân đến tham quan, check-in tại vườn hoa phía tây cầu Rồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 8.

Thời tiết nắng đẹp chiều 28 tết giúp người dân, du khách lưu giữ được những tấm ảnh đẹp bên gia đình

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 9.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.Đà Nẵng trang trí 14 điểm tiểu cảnh linh vật và hoa xuân để người dân, du khách check-in, ngắm cảnh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 10.

Hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 11.

Với chiều cao khoảng 4,3 m, dài 5,1 m, bề rộng phần đế 2,6 m, Kim Mã 4.0 gây ấn tượng bởi thiết kế lộ hệ thống điện và đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 12.

Kim Mã 4.0 mang phong cách thiết kế hiện đại, kết hợp nghệ thuật tạo hình với thông điệp về tốc độ, đổi mới, định hướng chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh của TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 13.

Người dân, du khách chen chân check-in với Kim Mã 4.0

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 14.

Nằm dọc bờ tây sông Hàn, linh vật Kim Mã hợp nhất sơn vàng, đặt trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng cũng gây ấn tượng mạnh. Linh vật được tạo hình cao gần 4 m, thân ghép từ các khối chữ ghi tên Đà Nẵng và 94 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 15.

Linh vật Kim Mã hợp nhất sơn vàng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dòng người rần rần đổ về chech-in cùng siêu phẩm Kim Mã 4.0 bên sông Hàn- Ảnh 16.

Tên phường Tam Kỳ cùng nhiều địa phương khác xuất hiện trên linh vật Kim Mã hợp nhất.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Khám phá thêm chủ đề

