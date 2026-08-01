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Thể thao Các môn khác

Hàng ngàn VĐV tranh tài Aqua Warriors Quang Tri 2026, cuộc đua hứa hẹn hấp dẫn

Bá Cường
Bá Cường

Hàng ngàn VĐV trên khắp cả nước đã quy tụ tại bãi biển Bảo Ninh (Quảng Trị) để tham dự giải Aqua Warriors Quang Tri 2026 - Camel Cup, một trong những hoạt động trong Lễ hội Vì hòa bình 2026.

Ngày 1.8, tại bãi biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Sở VH - TT - DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Camel đã tổ chức giải Aqua Warriors Quang Tri 2026 - Camel Cup.

Hàng ngàn VĐV tranh tài Aqua Warriors Quang Tri 2026, cuộc đua hứa hẹn hấp dẫn- Ảnh 1.

Các VĐV sẵn sàng cho cuộc tranh tài

ẢNH: AQUA WARRIORS - QUANG TRI

Aqua Warriors Quang Tri 2026 - Camel Cup nằm trong chuỗi giải đấu Keep Camel 2026 và các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026. Giải đấu năm nay quy tụ hàng ngàn VĐV từ khắp cả nước về tham dự.

Hàng ngàn VĐV tranh tài Aqua Warriors Quang Tri 2026, cuộc đua hứa hẹn hấp dẫn- Ảnh 2.

Đại diện tập đoàn Camel trao giải cho các VĐV

ẢNH: AQUA WARRIORS - QUANG TRI

Giải đấu gồm 2 nội dung phối hợp bơi - chạy với Olympic Aqua: bơi cự ly bơi 1,5 km và chạy 10 km; Sprint Aqua bơi cự ly 750 m và chạy 5 km. Ngoài ra, giải còn tổ chức các nội dung Junior và Kids Aqua Warrriors dành cho thanh thiếu niên và trẻ em, mở ra thêm sân chơi cho những VĐV chuyên nghiệp đến các em nhỏ yêu thích thể thao.

Giải đấu năm nay hết sức hấp dẫn, đặc biệt từ các nội dung cho người lớn với sự cạnh tranh ở trên đường đua bơi và quyết tâm, bứt tốc về đích trên đường chạy.

Hàng ngàn VĐV tranh tài Aqua Warriors Quang Tri 2026, cuộc đua hứa hẹn hấp dẫn- Ảnh 3.

Giải đấu góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh Quảng Trị

ẢNH: AQUA WARRIORS - QUANG TRI

Sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung.

Không chỉ mang đến một sân chơi thể thao quy mô lớn, Aqua Warriors Quang Tri 2026 - Camel Cup còn góp phần quảng bá du lịch Quảng Trị, lan tỏa những hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 đến với các VĐV và du khách.



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