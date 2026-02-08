Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hàng trăm công nhân TP.HCM trổ tài gói bánh tét, nấu mâm cơm tết

Đỗ Trường
Đỗ Trường
08/02/2026 11:16 GMT+7

Sáng 8.2, hơn 300 công nhân tham gia ngày hội Xuân gắn kết - Tết chia sẻ tại TP.HCM, cùng trổ tài gói bánh chưng, bánh tét, nấu mâm cơm ngày Tết và nhận quà xuân ấm áp.

Đây là chương trình do Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM, Trung tâm hoạt động Thanh Niên Bình Dương và Tập đoàn Becamex phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra tại Trung tâm hoạt động Thanh Niên Bình Dương, trực thuộc Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) nhằm động viên, hỗ trợ thanh niên công nhân thông qua việc tặng quà tết, thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu mâm cơm tết.

Hàng trăm công nhân TP . HCM trổ tài gói bánh và nấu mâm cơm tết 2026 - Ảnh 1.

Anh Lâm Hạ Long, phụ trách truyền thông Tập đoàn Becamex trao quà cho công nhân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Anh Nguyễn Thành Lâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành Đoàn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM cho biết đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực trong chuỗi chương trình chăm lo cho thanh niên dịp Tết Nguyên đán, được Hội LHTN Việt Nam TP.HCM duy trì qua nhiều năm.

Hàng trăm công nhân TP . HCM trổ tài gói bánh và nấu mâm cơm tết 2026 - Ảnh 2.

Các em học sinh nhận quà từ chương trình

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Qua 13 năm tổ chức, chương trình đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình chăm lo tết đơn thuần, để trở thành mô hình hoạt động xã hội có tính lan tỏa, góp phần kết nối nguồn lực, tập hợp thanh niên tham gia hành động vì cộng đồng", anh Nguyễn Thành Lâm chia sẻ.

Hàng trăm công nhân TP . HCM trổ tài gói bánh và nấu mâm cơm tết 2026 - Ảnh 3.

Công nhân trổ tài thi gói bánh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chương trình Xuân gắn kết - Tết chia sẻ năm 2026 được Hội LHTN Việt Nam TP.HCM triển khai đồng loạt tại các khu vực gồm trụ sở Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh Niên Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm hoạt động Thanh Niên Bình Dương.

Hàng trăm công nhân TP . HCM trổ tài gói bánh và nấu mâm cơm tết 2026 - Ảnh 4.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng tham gia thi gói bánh với công nhân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Việc tổ chức tại nhiều địa bàn thể hiện cách tiếp cận mới của tổ chức Hội LHTN trong việc mở rộng không gian hoạt động, nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các giá trị an sinh hội trong bối cảnh phát triển mới của TP.HCM, đồng thời khẳng định Hội LHTN là người bạn đồng hành của thanh niên", anh Nguyễn Thành Lâm cho hay.

Hàng trăm công nhân TP . HCM trổ tài gói bánh và nấu mâm cơm tết 2026 - Ảnh 5.

Các thành viên tham gia chuẩn bị nguyên liệu nấu mâm cơm tết

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại điểm tổ chức ở Trung tâm hoạt động Thanh Niên Bình Dương, bên cạnh việc tổ chức các gian hàng 0 đồng, thi gói bánh chưng, bánh tét, nấu mâm cơm ngày tết, chương trình còn tặng quà cho trên 300 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và các em học sinh, trẻ mồ côi.

Hàng trăm công nhân TP . HCM trổ tài gói bánh và nấu mâm cơm tết 2026 - Ảnh 6.

Chị Trần Thị Nhung, Thành viên HĐQT Hệ thống nha khoa Laza Bình Dương (bìa trái) và anh Lâm Hạ Long trao học bổng cho học sinh mồ côi vượt khó học giỏi

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là tổ chức các không gian trải nghiệm theo chủ đề, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Các không gian được thiết kế không chỉ phục vụ hoạt động vui chơi mà còn truyền tải thông điệp về gìn giữ văn hóa tết thông qua hoạt động ẩm thực, thư pháp và nghệ thuật…

